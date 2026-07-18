Ветслужба Запорожья получила мобильные комплексы для борьбы с биоопасностями

Это специальные промышленные печи для термического обезвреживания и утилизации отходов путем высокотемпературного сжигания

Такая техника есть далеко не во всех регионах России. Четыре мобильные установки для утилизации биологических отходов позволят отказаться от устаревших методов и повысить уровень эпизоотического благополучия, то есть снизят риск передачи опасных инфекций от животных.

Комплексы направят в филиалы Ветцентра - в Васильевский, Веселовский, Куйбышевский и Приазовский округа, что полностью закроет потребность региона в такой технике. Их закупка произведена в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

- Мы реализуем ее по всем направлениям, и одно из них - усиление ветслужбы, - подчеркнул

и. о. первого заместителя министра АПК и продовольственной политики Иван Злепко. - Поставка машин - практический результат этой работы, а следом предусмотрено оснащение Управления ветеринарии лабораторной базой и мобильными пунктами.

Новые машины называются инсинераторами.

- Это специальные промышленные печи, т. е. установки для термического обезвреживания и утилизации отходов путем высокотемпературного сжигания, - объясняет начальник отдела организации ветеринарной деятельности Илья Иванов. - Такие аппараты очень пригодились бы во время последней крупной вспышки африканской чумы свиней в Черниговском округе в 2023 году. Тогда пришлось утилизировать отходы, сжигая их в ямах, что не очень экологично.

Особенно востребованы инсинераторы при ликвидации очагов бешенства, ящура или птичьего гриппа. Их двухкамерная система гарантирует полное уничтожение патогенов: с помощью манипулятора павшее животное загружают в крематор, где оно сгорает при температуре свыше тысячи градусов.

- В итоге ничего не остается, - пояснил представитель ветслужбы. - Процесс автоматизирован, участие человека сведено к минимуму, контактировать с зараженным животным или птицей не придется.

Еще одно преимущество установки: благодаря шасси грузового автомобиля такие комплексы могут быстро добраться в самые отдаленные районы. Уже в ближайшее время специалисты пройдут обучение, после чего инсинераторы заступят на дежурство. Теперь у нас есть надежный щит против биологической опасности при болезнях животных.

В области создаются условия для развития предпринимательства и формируется качественно новая деловая среда.