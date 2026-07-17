Вне зависимости от того, кто в Лондоне сейчас будет на месте Стармера – именно Британия как была, так и остается главным мотором этой войны, которую запад ведет против России Фото: REUTERS.

Накануне в украинскую столицу - за четыре дня до своей собственной отставки и в период отставки правительства незалежной - нагрянул британский премьер Кир Стармер. К чему этот визит – выпить горилки на дорожку?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом Игорем Пшеничниковым.

- Зачем Ким Стармер, сбитый летчик, приехал в Киев, когда там меняют главу кабмина, убирают министра обороны Федорова, который плотно связан не с Британией, а с США, с Palantir, с Маском?

- Вне зависимости от того, кто в Лондоне сейчас будет на месте Стармера – именно Британия как была, так и остается главным мотором этой войны, которую запад ведет против России.

- И прежде были знаковые британские визиты в украинскую столицу в переломные моменты?

- Достаточно вспомнить визит тогдашнего лохматого премьера Джонсона в Киев весной 2022-го, когда были Стамбульские соглашения практически достигнуты. Тогда в один момент произошел разворот на 180 градусов - договоренности были отправлены в мусорку киевским режимом. Глава фракции в Верховной раде и тогдашний переговорщик от Украины Давид Арахамия признал потом, что Джонсон настаивал: война должна быть продолжена. А мы, Британия, и вслед за нами и весь остальной Запад, вам в этом будем помогать.

- С тем же самым в Киев нагрянул очередной высокий британский гость?

- Уходящий премьер Стармер должен был сказать Зеленскому: да, я ухожу, но политика Лондона по отношению к киевскому режиму не меняется. Задача Стармера – успокоить Зеленского.

- Перетряска правительства означает, что Зеленский лихорадочно лавирует?

- Ему надо думать о собственной шкуре. Он прекрасно знает – не только у тех же британцев, но и у американцев на него столько всего накоплено, что хватит на десять пожизненных сроков. Но также хорошо он понимает, что сейчас лично он, Зеленский, все еще очень нужен Лондону. И смена правительства – попытка себя обезопасить.

- Каким образом?

- Ему надо показать свою лояльность, в данном случае - британцам. Зеленский прекрасно понимает, зачем нужна Украина западу - исключительно как инструмент давления на Россию, с попыткой ее разрушить. Ну, а сам он должен показать, что этот инструмент он надежно удерживает в своих подрагивающих руках. В таком качестве он сохраняет себя как водитель этого двигающегося в сторону пропасти бульдозера.

- После отставки министра обороны Михаила Федорова на Украине прошли протесты против этого – возможен ли военный переворот?

- Если бы мы это знали, то вряд ли бы находились в прямом эфире.

- Женщины с одинаковыми лозунгами вышли на митинги чуть ли не по всей Украине…

- Поддерживать Зеленского во взвинченном состоянии – это тоже выгодно его кукловодам. Выступления против лидера режима – они явно не спонтанны, а организованны, слишком все согласованно выглядит. Но серьезных опасностей лично для Зеленского такие «массовые протесты», скорее всего, не несут.

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