Зампредседателя СК России Елена Леоненко - KP.RU: «Рост числа преступлений подростков не может не настораживать»

Зампредседателя СК России Елена Леоненко. Фото предоставлено пресс-службой СК РФ

В последнее время буквально ни дня не проходит без сообщений о преступлениях, совершаемых подростками. Чаще всего это касается атак на россиян, которые совершаются телефонными мошенниками – несовершеннолетние становятся их подельниками. Один 16-летний оболтус ездил по адресам в качестве курьера, другой распилил чужой сейф, третий подхватил пакет с деньгами, которые были выброшены из окна и передал его другим участникам схемы… А еще случаются нападения, когда «детишки» группами избивают сверстников и даже взрослых. Бывают и убийства.

Статистика действительно фиксирует рост числа малолетних преступников? Как взрослые преступники втягивают подростков в свои схемы и могут ли родители этому помешать? В преддверии Дня сотрудника органов следствия РФ (он отмечается 25 июля) сайт KP.RU поговорил об этом с заместителем председателя Следственного комитета России, генерал-полковником юстиции Еленой Леоненко.

ИЗ «СПОРТИКОВ» - В ТЕРРОРИСТЫ

- Елена Евгеньевна, хотелось бы начать именно со статистики. Какими цифрами мы оперируем, когда говорим о подростковой преступности?

- До 2025 года в горизонте десяти лет наблюдалось снижение уровня криминализации подростков – уменьшалось и число уголовных дел, направляемых в суды следователями нашего ведомства, и количество несовершеннолетних, привлекаемых по этим делам к ответственности. Однако в прошлом году мы впервые отметили ощутимый, статистически значимый рост числа несовершеннолетних, которые вовлечены в преступления. (См. «Конкретно»). Это не может не настораживать, потому что в первую очередь рост происходит за счет тяжких и особо тяжких преступлений. Например, прирост в течение года по преступлениям экстремистской и террористической направленности – более чем в два раза. Это обусловлено тем, что наши оппоненты активно используют молодежь в качестве инструмента противоборства, активно вовлекают их в эту деятельность.

- Подростковые преступления террористической направленности – когда школьники по заданию своих кураторов атакуют «коктейлями Молотова» объекты инфраструктуры, поджигают релейные шкафы. Большинство несовершеннолетних попадают в эти истории случайно, в затуманенном состоянии, или все-таки понимают, что делают?

- Это бывает по-разному. Есть определенный процент тех, кого втягивают туда по классической схеме многоуровневой разводки. Например, ребенку сначала через интернет предложили фотографировать автомобили и номерные знаки - за небольшие деньги, по 50–100 рублей за машину. Такие предложения «подработки», кстати, были и до СВО - когда нелегальные сервисы «пробива» (так называют незаконную торговлю телефонами, адресами и другой личной информацией граждан, - Авт.) сверяли актуальность номеров и авто. Подросток начинает фотографировать, ему за это платят небольшие деньги. Потом предлагают снять объект инфраструктуры, предлагая сумму побольше. Он уже начинает понимать, к чему все идет, но все равно фотографирует.

Сразу после этого ему поступает звонок якобы от ФСБ: «Дружок, ты куда залез? Мы видим, что тебе деньги присылают с Украины. Теперь будешь работать на нас, устанавливать этих гадов, которые тебя вовлекли…» Подростку - 14–15 лет, ему ни ума, ни жизненного опыта не хватает, чтобы сообразить, что это многоуровневая разводка. И в конце концов он идет поджигать релейный шкаф.

- Однако большинство несовершеннолетних идут в эти схемы, чтобы заработать, а не потому что их обманули?

- Да, абсолютное большинство делают это все за деньги. У них нет никакой идеологии, они все это воспринимают исключительно как способ заработать. У некоторых задержанных вообще отцы или братья находятся в зоне СВО – бывает и такое.

Интересно, что встречаются подростки, которые еще до всего этого создали себе криптокошельки. Это один из признаков, что они и раньше участвовали в какой-то полукриминальной активности. Просто взрослые кукловоды задачи им ставили другие. Например, после задержания некоторые прямо рассказывают, что изначально хотели быть «спортиками», искали именно такую работу.

«Спортиками» в системе нелегального оборота наркотиков называют людей, которые наказывают закладчиков за кражи – избивают, калечат. У дилеров нет конкретных бригад, которые этим занимаются. Этих людей обычно «арендуют» децентрализованно, через интернет. Самим же исполнителям объясняют, якобы никакого риска нет – мол, избитый закладчик никуда жаловаться не пойдет. И вот этим несовершеннолетним анонимы в интернет-чатах предлагают работу «спортиками». Они соглашаются и ждут, когда будет задание. Через несколько недель им говорят: «Такой работы пока нет. Но есть другая — поджечь релейный шкаф за несколько тысяч рублей. Готов?» Кто-то отказывается, а кто-то соглашается.

«В ГОЛОВЕ – ДИКАЯ СМЕСЬ ИДЕЙ»

- Вы сказали, что большинство ребят втягиваются в эту деятельность ради денег. Но бывают ведь и те, кто придерживается определенной идеологии? Например, недавно было громкое задержание 17-летнего парня из Дагестана, курировавшего в соцсетях крупные группы, через которые он вербовал подростков для атак на людей и инфраструктуру.

- Доля таких подростков небольшая, но они есть. У них в головах дикая смесь из ультраправых идей, ненависти к человечеству. Мы изучаем опыт зарубежных стран, и оказалось, что в последние годы в США и Европе всплеск нигилистического терроризма. Это когда ненавидят не конкретную школу, а все современное общество в целом. У подростков-исполнителей обычно философской идеи нет, но им понятна главная мысль: «Надо все сломать…»

Недавно было громкое задержание 17-летнего парня из Дагестана, курировавшего в соцсетях крупные группы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Что касается этого задержанного парня – он был кем-то втянут в эту идеологию?

- Финансовую подпитку его деятельности обеспечивала СБУ (Служба безопасности Украины, - Авт.). Но до этого он сам, по своей воле, занимался администрированием подобных групп. То есть, украинская спецслужба просто на каком-то этапе подхватила активиста. Раньше он просто тешил свое эго тем, что может управлять другими сверстниками, а потом ему за это еще и платить начали. По похожей схеме СБУ когда-то начала использовать такого же персонажа Ярослава Овсюка из Кривого Рога. Теперь он работает против России – вербует молодых людей для нападений, занимается минированием школ. С задержанным молодым человеком из Дагестана у него тоже была связь.

ГДЕ ОНИ ОХОТЯТСЯ НА ДЕТЕЙ

- Вербовщики целенаправленно охотятся на детей и подростков или для них возраст «работника» вообще не имеет значения?

- В отдельных случаях несовершеннолетние исполнители выбираются специально.

- Давайте объясним родителям подростков, где, на каких площадках вербовщики чаще всего охотятся на наших детей?

- Эта «воронка» во многих случаях начинается с «Тиктока» (в марте 2022 года, когда в России вступил в силу закон о фейках, платформа ограничила россиянам просмотр новых роликов, однако многие продолжают их смотреть с помощью программ обхода ограничений, - Авт.), с мемов (забавных фото или коротких видео, - Авт.) и эдитов (короткие динамичные ролики с использованием спецэффектов, - Авт.). Сначала это может быть некий почти легкий контент на определенную тематику. Но если подросток заинтересовывается и начинает переходить по ссылкам, дальше его затягивают все глубже и глубже. Кроме того, преступники часто начинают общаться с несовершеннолетними под видом сверстников в чатах различных сетевых игр. В том числе и там в какой-то момент могут предложить работу.

- И как действовать родителям? Как защитить своего ребенка? Как не допустить, чтобы он оказался втянут в преступление?

- Идеально, если у мам и пап с ребенком с самого начала доверительные отношения. Настолько, что общение чада внутри игры с кем-то посторонним не будет для родителей секретом. Нужно интересоваться жизнью ребенка, договариваться с ним, спрашивать, кто с ним сейчас переписывается. Объяснять, какие опасности могут нести эти люди. Но разовым разговором ничего не решить. Это должна быть постоянная работа. Нужно понимать, что у современных детей есть свои интересы. Поэтому родителям – нравится им или не нравится – даже в компьютерные игры нужно играть вместе со своими детьми. Чтобы понимать, как все это устроено. А еще важно объяснить ребенку: не нужно молчать, если ему стало известно о том, что кто-то из сверстников планирует преступление. Ведь такой замысел порождает серьезную опасность и для самого подростка. и для его близких.

Если вы покупаете ребенку телефон и SIM-карту, разрешаете сидеть в соцсетях — именно на вас лежит ответственность за фильтрацию контента Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СК

- Но ведь преступники могут вступать в общение с детьми не только в игровых чатах.

- Совершенно верно. Поэтому родителям стоит отслеживать сетевую активность детей. Если вы покупаете ребенку телефон и SIM-карту, разрешаете сидеть в соцсетях — именно на вас, взрослом человеке, лежит ответственность за фильтрацию контента. Ребенок сам этого сделать не сможет. Если увидели на страничке ребенка или его телефоне незнакомую картинку, странные символы, непонятные слова — не поленитесь посмотреть в интернете, что это значит. Был случай, например, когда родители сами купили ребенку футболку с надписью «Ненависть» (такую использовал во время нападения один из несовершеннолетних преступников, - Авт.). Разве просьба сына купить ему такую футболку не должна была показаться папе и маме странной?! Позже этого подростка задержали в момент подготовки нападения на школу. А родители все тревожные звоночки пропустили! Повезло, что несовершеннолетний ничего не успел натворить, никто не пострадал. Поэтому, уважаемые родители, если видите что-то странное - поговорите со своим ребенком, обсудите, что происходит. Только помните, что нужно действовать не криками, не ремнем, а доверительной беседой. Если ребенок интересуется подобной тематикой, у него очевидные проблемы в семье или коллективе. Нужно подключать и психолога, чтобы понять, далеко ли зашел ребенок, а в случае чего обращаться за помощью и в правоохранительные органы. Важно, чтобы он не успел переступить черту.

- Итак, большинство ребят лезут в серые схемы ради заработка. Как это остановить? По закону, в России несовершеннолетний может официально устроиться работать с 14 лет – с согласия родителей и без отрыва от учебы, а с 16 лет – уже на общих основаниях. По идее, подработку найти несложно. Но, получается, этого недостаточно?

- Первое и главное – несовершеннолетние ищут, конечно, более быстрые и легкие способы заработка, не особо задумываясь о последствиях. (См. «Кстати», - Авт.). Да, им нужны личные деньги – сходить с друзьями в кафе, обновить телефон и так далее. Карманных денег на это не всегда хватает. Еще один важный момент – допустим, во время школьных каникул подросток может устроиться работать под какой-то график. Но когда учеба в школе, это уже сложней. Свои предложения мы неоднократно озвучивали на различных рабочих группах. Мы отстаиваем идею создания и популяризации сервисов по поиску работы для несовершеннолетних, облегчения их трудоустройства и льгот для работодателей, которые берут к себе подростков. Например, можно сделать отдельное приложение с проверенными работодателями. Было бы правильно, если это будут вакансии не только на постоянную работу, но и на разовую – на несколько часов или одну-две рабочие смены, например. Да, такая система не решит проблему полностью. Но даже если мы вытянем из криминала 20-30% несовершеннолетних исполнителей, это уже будет огромное достижение.

К сожалению, подростковая жестокость существовала всегда Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОС - РЕБРОМ

Дети стали более жестокими?

- Елена Евгеньевна, если отойти от сетевых преступлений к уличным - можно ли говорить, что жестокость в подростковой среде растет? Несколько громких случаев последних лет: в Пермском крае старшеклассник изнасиловал 15-летнюю соседку и поджег ее, чтобы уничтожить вместе с ней все улики. В Подмосковье двое 13-летних отморозков заперли 11-летнего мальчика в сарае и подожгли снаружи. В Пятигорске группа подростков, самому младшему из которых всего 12 лет, до смерти избила 20-летнего студента. Уровень жестокости растет или плюс-минус всегда так было, просто теперь больше подобной информации попадает в СМИ?

- К сожалению, подростковая жестокость существовала всегда. Даже в классической криминалистике, еще в 1960-х, уточнялось, что при убийстве с множественными ножевыми ранениями на причастность к преступлению нужно рассматривать и несовершеннолетних. Безусловно, сейчас преступления, совершаемыми подростками, чаще попадают в инфополе, поэтому кому-то может казаться, что их больше. Тем не менее, мы видим рост именно насильственных преступлений. Например, по сравнению с 2024 годом, в прошлом году по делам оконченным нашими следователями, выросло число подростков, совершивших хулиганские действия, грабежи и разбои.

КОНКРЕТНО

8 105 дел по преступлениям, совершенных несовершеннолетними, в 2025 году направили в суд. (В 2024-м таких дел было 7652).

10 460 несовершеннолетних стали фигурантами этих дел. (В 2024 году было 9 648).

Какие преступления совершают подростки

34% - хищение чужого имущества путем кражи и мошенничества;

14% - незаконный оборот наркотиков;

13% - преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности личности;

39% - другие статьи УК РФ.

На 24,2% за год увеличилось число уголовных дел по преступлениям, для совершения которых несовершеннолетние использовали информационно-телекоммуникационные технологии или компьютеры.

4 875 таких дел расследовались в органах СК России в 2024 году,

6 058 – в 2025-м.

КСТАТИ

Какие сроки можно получить

Родители, объясняя детям, какие могут быть последствия «подработок», должны в качестве аргументов привести примеры реальных преступлений и наказаний. Вот некоторые из них:

1. 15-летний житель Санкт-Петербурга приговорен к 5 годам колонии за поджог автомобиля у здания городского управления ФСБ.

2. Несовершеннолетний житель Томской области получил 8,5 лет колонии за госизмену и диверсии – по поручению кураторов из СБУ осуществил несколько атак объектов связи.

3. В Тверской области 14-летнего школьника приговорили к 7 годам колонии за попытку поджога военкомата.

4. Число приговоров несовершеннолетним курьерам, которые помогали телефонным мошенникам обманывать пожилых людей, идут на десятки. Реальные сроки (часть нужно будет отбыть в воспитательной колонии для несовершеннолетней, часть – во взрослой колонии) – до 4 лет.