В Омске прошла акция «Особенности национальной уборки»

Фото: Дмитрий ШАРЫПОВ.

Около 2 тонн мусора собрали участники вдоль берега Иртыша, приводя в порядок территорию.

- Омская область — регион сильных людей, трудовых традиций и ответственного отношения к родной земле. Для нас важно, что «Особенности национальной уборки» проходит в Омске и объединяет жителей вокруг общего дела — сделать город чище и комфортнее, — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко. - Особая ценность проекта в том, что он проходит в семейном формате. Экология становится ближе, когда человек лично участвует, приводит детей, видит результат и понимает: бережное отношение к природе начинается с простых поступков.

Для участников подготовили насыщенную программу: зарядку со спортсменами, эко-хоккей с хоккейным клубом «Омские Крылья», спортивные активности с волейбольным клубом «Омичка», мастер-классы, экологическую викторину с розыгрышем призов для самых активных участников и концерт творческого коллектива «Русь».

- Каждый регион привносит в «Особенности национальной уборки» свою атмосферу, и Омск не стал исключением, — подчеркнула директор Национального экологического фонда «Компас» Татьяна Ковалева. - Сегодня здесь встретились люди разных возрастов и профессий, которых объединило простое желание сделать родной город лучше. Именно так рождается экологическая культура — через совместные дела, личный пример и понимание того, что даже небольшой вклад каждого становится частью большого общего результата.