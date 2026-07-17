Официальный представитель МИД Мария Захарова стала гостьей журналиста Евгения Додолева в программе «Слово не воробей». Фото: скриншот видео

Знаменитый журналист, автор многочисленных расследований и книг, постоянный автор «Комсомольской правды» Евгений Додолев с недавних пор ведет на Первом канале программу «Слово не воробей». Ее героями были Татьяна Толстая, Александр Домогаров, Валерий Сюткин, а 18 июля выйдет выпуск с участием официального представителя МИД Марии Захаровой.

Знаменитый журналист, автор многочисленных расследований и книг, постоянный автор «Комсомольской правды» Евгений Додолев. Фото: скриншот видео

Мария Захарова поучаствовала в программе Евгения Додолева «Слово не воробей»

Как правило, гости рассказывают Додолеву о глубоко личных переживаниях. Захарова в интервью вспомнила детство, которое практически провела в музее: ее мама, искусствовед, работала в ГМИИ имени Пушкина. По словам Марии, именно там в советское время она впервые соприкоснулась с темой Рождества (религиозная традиция стала привычной для семьи позднее).

А еще Мария в детстве побывала с родителями в Китае: впервые приехала в эту страну в день, когда ей исполнилось шесть лет. Ей врезалось в память посещение рынка: вместо того, чтобы покупать продукты, мама внезапно приобрела красивый веер. Девочка относилась к нему как к настоящему чуду. Еще одним чисто китайским предметом, который она полюбила, стал глиняный карп, подаренный женой одного из дипломатов.

Кроме этого, Додолев и Захарова поговорят о роли женщин в истории (вспомнив целый ряд выдающихся исторических персон, от княгини Ольги до снайперов и летчиц, воевавших на Великой Отечественной). Будет затронута тема возвращения людей, уехавших из России после 2022 года. Прозвучит вопрос: «Можно ли отделять созданное художником от его поступков?» Обсуждать его будут на примере Рихарда Вагнера, Лени Рифеншталь и Федора Достоевского.

Захарова в интервью вспомнила детство, которое практически провела в музее: ее мама, искусствовед, работала в ГМИИ имени Пушкина. Фото: скриншот видео

Кроме того, Евгений Додолев вспомнил свою беседу с Жириновским. Тот ему говорил, что в России никогда не выберут женщину президентом («Мы же все время воюем...») Захарова с Владимиром Вольфовичем не согласилась. А почему - можно будет узнать 18 июля в 10.15 на Первом канале.

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