В Общественной палате обсудили будущее психологии в цифровую эпоху

Ведущие эксперты в области психологии обсудили результаты четвертого по счету рейтингового исследования вузов, реализующих образовательные программы по направлению «Психология». Фото: Ольга ЖАРКИХ.

Мероприятие объединило ведущих экспертов в области психологии, представителей профильных вузов и научного сообщества. Поводом для встречи стала презентация четвертого по счету рейтингового исследования вузов, реализующих образовательные программы по направлению «Психология», от «Интерфакса». Дискуссия вышла за рамки обсуждения позиций в рейтинге — участники проследили, как меняется роль психологии в экономике, политике и повседневной жизни современного человека.

РЕЙТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Руководитель проекта «Национальный рейтинг университетов» «Интерфакса» Алексей Чаплыгин представил результаты исследования. Он отметил устойчивый рост интереса к психологии и психологическому образованию, зафиксированный на основе данных SKAN-Интерфакс: с апреля 2026 года наблюдается взрывной рост публикаций и обсуждений, связанных с психологической тематикой. «От общего запроса на психологическое образование мы переходим к более конкретным темам: эмоциональной регуляции, формам поддержки», – пояснил он.

В рейтинговом исследовании 2026 года приняли участие 120 вузов, реализующих образовательные программы по психологии с контингентом обучающихся не менее 150 человек. Оценивались образовательные программы всех форм обучения – очной, очно-заочной и заочной. Особое внимание уделялось прямым замерам качества: анкетированию администрации программ, опросам студентов и выпускников, оценке репутации.

Среди лидеров по отдельным показателям Алексей Чаплыгин назвал Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». В топ-5 также вошел Московский институт психоанализа (МИП) — единственный частный вуз в первой пятерке (по сравнению с прошлым годом, вуз улучшил свои показатели и поднялся на четвертое место). Замыкает пятерку РАНХиГС.

Заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель Академии потенциала человека СберУниверситета, академик РАО Александр Асмолов, комментируя результаты, также отметил важность присутствия в рейтинге региональных вузов – например, Казанского федерального университета и Томского государственного университета. «Мы видим распределенные центры психологии на карте нашей Родины. Это невероятно важно», – подчеркнул он.

Александр Асмолов (справа): «Психология помогает увидеть, что там, где человек выступает не как функция, а как субъект, принимающий самостоятельные решения, искусственный интеллект не пытается его заменить, а становится его помощником». Фото: Ольга ЖАРКИХ

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Председатель Комиссии по вопросам науки и образования Общественной палаты РФ, член-корреспондент РАН Оксана Гаман-Голутвина напомнила, что профессиональное сообщество является одной из опор гражданского общества. По ее словам, конкуренция государств и сфера управления все больше сдвигаются от управления институтами в плоскость метафизическую и символическую, где коммуникации измеряются и управляются механизмами тонкой настройки. «Психология – это действительно профессия будущего», – подчеркнула она.

«Психология становится не только действительной, но и действенной наукой, – заявил Александр Асмолов. – Она все более и более определяет жизнь каждого человека». Заслуженный профессор МГУ обратил внимание на глубинные изменения: в образовании, особенно школьном, происходит мощнейший поворот к психологии. Роль психологии в мире бизнеса также возрастает, и ряд ведущих компаний страны сделали опору на антропологические, психологические основания для развития своих стратегий. При этом он предостерег от излишнего драматизма в отношении искусственного интеллекта: «Психология помогает увидеть, что там, где человек выступает не как функция, а как субъект, принимающий самостоятельные решения, искусственный интеллект не пытается его заменить, а становится его помощником. Чем больше мы продвигаемся в исследованиях и проектировании искусственного интеллекта, тем более мы открываем человечность в человеке - эмпатию, творчество, возможность стать на место другого, искусство вести переговоры».

ТОЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ

Одной из центральных тем дискуссии стало влияние цифровизации и искусственного интеллекта на психологическое образование. Декан факультета психологии СПбГУ Светлана Костромина, говоря об ИИ, отметила двойственность ситуации. С одной стороны, внедрение искусственного интеллекта в психологическую науку и практику – уже реальность: обработка больших данных, прогностические модели, разработка помощников-психологов. С другой – студенты массово используют нейросети для написания рефератов и дипломных работ, что разрушает традиционные формы обучения. «Мгновенность получения результатов расслабляет студентов, не учит их критически думать. Нам нужно либо искать новые формы работы, либо разрабатывать культуру использования искусственного интеллекта вместе со студентами», – подчеркнула она.

Руководитель департамента психологии НИУ ВШЭ Мария Чумакова добавила, что первокурсники уже приходят в университет с устойчивой привычкой пользоваться ИИ на автомате. Однако, по ее наблюдениям, старшие студенты начинают задавать принципиальные вопросы: «А где я в этом тексте? Где мое авторство?» – и осознанно ограничивают использование нейросетей. «Наша задача сегодня – создать ресурсную среду и экосистему взаимодействия, в которой субъектность, авторство и автономия студента будут создаваться, тренироваться и развиваться», – резюмировала Чумакова.

Заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик обратил внимание на рост тревожности: по последним данным, 49% молодых людей имеют симптомы депрессии, 33% – тревожные расстройства. «В этих условиях возрастает потребность в специалистах, способных видеть и поддерживать человека целиком, с учетом того, что наше "я" и наше "мы" становятся дополненными, расширенными», – сказал он. Эксперт также отметил, что до 19% молодежи в возрасте 12–22 лет в США уже обращаются к большим языковым моделям за психологической поддержкой, и эта цифра будет расти.

ТРЕНД НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ

- Психология — это не только профессия, но и значимая часть культуры и интеллектуальной истории человечества, - считает первый проректор Московского института психоанализа Александр Демидов. По его мнению, в этой связи важно задаться вопросом — какие задачи сегодня должен решать университет как историческая социальная институция.

Александр Демидов (справа): «Психология — это не только профессия, но и значимая часть культуры и интеллектуальной истории человечества». Фото: Ольга ЖАРКИХ.

МИП стремится к целостному видению человека и развивает психологию в ее связях с другими сферами знания и практики, которые фиксируют различные аспекты человеческого бытия. В университете развиваются междисциплинарные направления и программы, в числе которых - «Нейробиология психического здоровья», «Культурное производство и когнитивные технологии», в этом году открываются «География и психология человека» и «Цифровая антропология и киберпсихология».

«Мы создаем университет как пространство сборки сложной оптики комплексного видения человека, и здесь психология сама по себе, без связи с другими дисциплинарными фокусами, вряд ли может удержать такой сложный «объект» как человек», — уверен Демидов.

Междисциплинарные тренды в психологии возрастают. «Мы видим появление когнитивистики, нейрокогнитивистики, ментальных, поведенческих и антропологических наук. Всё это говорит о том, что сегодня психология — наука настоящего и наука будущего», - резюмировал Александр Асмолов.

Топ-20: Рейтинговое исследование вузов 2026 - Психология

| ПсихоРанг | Университет | Балл |

| 1. | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 1000 |

| 2. | Санкт-Петербургский государственный университет | 968 |

| 3. | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 963 |

| 4. | Московский институт психоанализа | 910 |

| 5. | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 904 |

| 6. | Национальный исследовательский Томский государственный университет | 895 |

| 7. | Московский государственный психолого-педагогический университет | 872 |

| 8. | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы | 867 |

| 8. | Южный федеральный университет | 867 |

| 10. | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | 859 |

| 11. | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 852 |

| 12. | Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена | 849 |

| 13. | Уфимский университет науки и технологий | 840 |

| 14. | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 836 |

| 15. | Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова | 822 |

| 16. | Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова | 819 |

| 17. | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 815 |

| 18. | Российский государственный гуманитарный университет | 793 |

| 19. | Московский городской педагогический университет | 790 |

| 20. | Кубанский государственный университет | 774 |

Более подробно с результатами рейтингового исследования можно ознакомиться на сайте.