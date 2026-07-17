Новые квартиры для 83 тысяч семей

Среди проектов, реализуемых с участием компании, - строительство ЖК "ДОМ на Востоке", первые квартиры в котором были заселены в конце мая. Фото: ДОМ.РФ

Компания ДОМ.РФ представила данные о вводе жилья со своим участием за январь — июнь 2026 года: в 50 регионах России общий объём сданных площадей превысил 4,16 миллиона квадратных метров. Это на 22 % больше, чем за первое полугодие 2025 года, когда ввели в эксплуатацию 3,42 миллиона «квадратов». Таким образом 83,2 тысячи российских семей улучшили свои жилищные условия.

При этом, значительная часть — более 2,3 миллиона квадратных метров — пришлась на строительство с привлечением проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ. Ещё 906,8 тысячи «квадратов» возвели на участках, полученных инвесторами по итогам аукционов, организованных компанией. Важный вклад внес и механизм инфраструктурных облигаций: благодаря ему построено 663,3 тысячи квадратных метров жилья.

Лидером за 6 месяцев стала Свердловская область: здесь ввели в эксплуатацию 517,9 тысячи квадратных метров. На второй строчке — Москва с результатом 398,2 тысячи «квадратов». Третью позицию занял Санкт Петербург (395,6 тысячи квадратных метров). Для сравнения: в первом полугодии 2025 года тройку лидеров формировали Тюменская область, Москва и Санкт Петербург.

«Одна из основных целей нашей работы — обеспечить ввод к 2030 году 100 млн кв. м жилья. Для этого применяется целый спектр механизмов и инструментов, ключевыми из которых являются: вовлечение в оборот неиспользуемого федерального имущества, инфраструктурные облигации и проектное финансирование от нашего банка», — резюмировал заместитель генерального директора компании Денис Филиппов.