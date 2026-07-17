Зеленский восстанавливает коррупционную вертикаль власти Фото: REUTERS.

Министр обороны Украины Михаил Федоров отправлен Зеленским в отставку, как и глава МИД Андрей Сибига, и премьер-министр Юлия Свириденко. По Украине прокатились митинги в поддержку Федорова, против его отставки.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с главою информагентства News Front Константином Кныриком.

Министр обороны Украины Михаил Федоров отправлен Зеленским в отставку. Фото: Olivier Matthys/ТАСС

ШАБАШ СРЕЖИССИРОВАН?

- Этот шабаш срежиссирован?

- Причины понятны. На Украине военное положение. Любые массовые акции запрещены. За них должны привлекать к ответственности. Но есть те, кому можно митинговать. А есть те, кому нельзя. Львовская ситуация и тема для митинга против ТЦК – она была, конечно, запрещенная.

- А что касается митингов «за министра Федорова»?

- Они прошли в восьми городах Украины. И, мягко говоря, не носили массовый характер. Удивило, что не додумались даже разнообразить задачу для активистов. Везде плакаты были одинаковые. Ну и как чувствует себя этот «протестный народ»? И насколько они синхронизировались в «едином порыве» защищать Федорова?

ПО ПРЕЖНИМ ЛЕКАЛАМ

- Плакаты и активисты схожи с прежними протестами?

- Да, такие же плакаты и митинги мы видели, когда выходили протестовать против Зеленского и «в поддержку антикоррупционных органов».

- Тогда Зеленский пытался взять их под полный контроль?

- Да, и на Украине начали митинговать. Было схожее количество и качество «протестующих». И такой же бренд-бук в оформлении плакатов и форм акций. Можно предположить, что это делается из единого центра.

- Откуда возникла «народная любовь» к Федорову?

- Вспомним, откуда взялся Федоров и перестановки полгода назад. Они стали следствием коррупционного скандала. Тогда давили на Зеленского, чтобы появился Федоров. Додавили. И Федоров стал министром обороны. Но вдруг у Зеленского появилась возможность откатить назад.

ПТЕНЕЦ СОРОСА*

- Кто инициирует «протесты»?

- Эта группа соросят*, которая стоит за антикоррупционными органами, и за Федоровым.

- Он их человек?

- Федоров - их птенец. И стоявшая за ним группа полгода назад смогла продавить Зеленского на кадровые изменения. Сейчас ситуация поменялась. У Зеленского возникла возможность откатить назад. И новый премьер-министр Корецкий - исключительно близкий к Зеленскому человек. Он отвечал за многие схемы Зеленского.

- В какое время?

- Когда они отжимали бизнес у Коломойского**, Корецкий возглавлял определенные компании. У него хорошая история верности Зеленскому. И кандидаты в министры обороны – только близкие люди Зеленского.

Акция в Киеве против отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Фото: MAXYM MARUSENKO/ТАСС

КТО «ДАЛ ЗАДНЮЮ»?

- Почему все это стало возможно?

- Возможно ли, что Зеленский вдруг сам попер против этих групп и соросят*? Думаю, невозможно, чтобы это было самостоятельное решение Зеленского. Он на каком-то этапе, вероятно, смог убедить основных акционеров проекта «Украина» в лице британцев в следующем. Дальнейшая эскалация, усиление мобилизации, снижение возраста мобилизации, начало депортации украинцев из Европы - Зеленский готов на все это пойти, рискнув своим рейтингом, но он хочет «вернуть все назад» в раскладе наверху.

ВЕРТИКАЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЮТ?

- Что будет дальше?

- Бывшего премьера Свириденко пророчат на место Буданова**, главы Офиса Президента. Буданов** - тоже фигура, которую навязали Зеленскому вследствие коррупционного скандала. А Свириденко - человек бывшего серого кардинала Ермака. Если мы увидим ее в роли нового главы Офиса Президента, значит, Ермак вернулся.

- То есть, вертикаль Зеленского, разрушенная антикоррупционным скандалом, восстанавливается?

- Возможно, он смог выторговать себе эту историю, значит, что-то пообещал такое, что очень-очень впечатлило и порадовало западных спонсоров. Единственное, что проглядывается, это усиление эскалации и более тотальная мобилизация, что требуют от него основные акционеры проекта «Украина».

- А кто мог ставить на Федорова - как на замену Зеленскому? Потому Зеленский его и убрал, как ранее Залужного?

- Тут такая логика. На Украине каждый день появляются новые кандидаты в президенты. То у нас боксер Усик поручкался с Трампом - все, новый преемник. То у нас другой боксер-мэр Кличко дал интервью немецкому изданию - тоже преемник. То Залужный поднял волну в британских СМИ.

- Отставка Залужного с поста главкома ВСУ, помешала ему быть потенциальным сменщиком Зеленского?

- Нет, не помешала. Даже помогла, позволила ему выстроить другую пиар-кампанию. Позволила ему периодически высказывать критические мысли. И в Британии каждый день ходить к британским кураторам и узнавать, а чего бы мне еще такого сказать, чтобы вам понравиться, ну и украинскому электорату понравиться.

ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ

- Что значит история с выбором и потенциальной сменой Зеленского?

- Это инструмент давления. Его периодически используют западные кураторы. Так они стимулируют Зеленского. При том не видно предпосылок к тому, что на Украине готовятся выборы.

- Почему?

- Нужно внесение многих изменений в нормативно-правовые акты. Самый сложный момент, - изменения в бюджет Украины. Он должен предусматривать финансирование этой избирательной кампании. Даже самые быстрые избирательные кампании, которые были на Украине в периоды кризисов, все равно занимали полгода от утверждения нового закона до утверждения нового бюджета.

- В этом году выборов не будет?

- Нет. История с давлением на Зеленского через выборы решается, в том числе, публикацией «правильных рейтингов». Чтобы простимулировать Зеленского, опубликовали рейтинги, где у него все плохо, а у Буданова** хорошо. Британцы решили на что-то простимулировать Зеленского - и появились рейтинги, где у Залужного все хорошо, а у Зеленского плохо.

- А экс-министр Федоров?

- Он ранее нигде не фигурировал, ка претендент и маловероятно, что он рассматривается как серьезная фигура. Но после отставки стать политической фигурой у него шансов больше, чем будучи министром обороны на Украине. Если у него есть политические амбиции, то на фоне этих протестов они ярко могут проявиться.

КТО СЯДЕТ?

- Предложили силовику Клименко стать министром обороны, он отказался. Были еще несколько человек...

- Сомневаюсь, что на Украине могут происходить процессы, которые появляются в СМИ, и которые кем-то не контролируются. Надо смотреть, где сделаны эти заявления, где появились первые публикации. Если это СМИ от Сороса*, их много на Украине, процентов на 70 они контролируют украинское информационное пространство - это одна история. А банда Зеленского обладает активами процентов на 30.

- Ну и кто победит?

- Думаю, что увольнения «в поддержку Федорова» - некий общий комплекс действий этих соросят*. Они пытаются спасти положение. Следующим этапом всплывет новая коррупционная история. Опять «новый Ермак» посидит в клеточке. И снова недолго…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский просчитался, на Украине вспыхнул картонный Майдан: полная хронология протестов из-за отставки «министра войны» Федорова

* Деятельность Фонда «Открытое общество» (Open Society Foundations, также известного как фонд Сороса) признана нежелательной на территории Российской Федерации.

** внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов.