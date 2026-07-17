Зооприюты получили 15 тонн продовольственной помощи по итогам 1 полугодия 2026 года

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Регулярную поддержку получают 60 центров содержания бездомных животных в рамках соцпроекта «Корзина доброты», который развивает торговая сеть «Пятёрочка» совместно с благотворительными фондами «Выручаем» и «Банк еды «Русь».

Инициатива запущена в 2018 году. Именно тогда в «магазинах у дома» стали появляться яркие боксы для помощи бездомным животным. Это может сделать любой покупатель: для этого необходимо приобрести и положить в такой короб упаковку сухого корма, банку консервов, пакет с наполнителем для лотка или другие зоотовары.

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Количество установленных в магазинах боксов увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день в 36 регионах страны размещено более 500 коробов для сбора кормов. Особый вклад в проект вносят волонтёры. С января по июнь 2026 года в торговой сети было проведено восемь благотворительных марафонов с участием более 400 добровольцев. Они дежурили в закассовых зонах, общались с покупателями и рассказывали об инициативе. По итогам акций удалось собрать порядка 8 т корма и зоотоваров. Ещё более 7 т покупатели передали в качестве пожертвований в «Корзину доброты».

«Главная проблема приютов для бездомных животных — острый недостаток ресурсов. Помочь им — наш общий долг, и важен абсолютно каждый вклад. Оставляя корм в "Корзине доброты", покупатели дарят заботу тем, кто остался без дома. За восемь лет инициатива получила широкое развитие и превратилась в постоянно действующую систему поддержки бездомных животных, в которой принимают участие тысячи неравнодушных. Мы невероятно благодарны нашим гостям, партнерам и волонтерам. Этот проект живет и растет благодаря вашей отзывчивости», — отметила Татьяна Пржевальская, менеджер направления устойчивого развития торговой сети.

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

Лидерами по объёму собранного корма стали Удмуртия и Челябинская область — жители каждого из этих регионов за полгода передали приютам примерно по 2 т помощи. В первую десятку самых активных субъектов также вошли Псковская область (1,3 т), Костромская область (1,1 т), Республика Татарстан (1 т), Ярославская (0,8 т), Московская (0,6 т), Вологодская (0,57 т) и Орловская (0,51 т) области, а также Краснодарский край (0,46 т).

По словам сооснователя благотворительного фонда «Банк еды «Русь» Юлии Назаровой, корм — одна из самых крупных статей расходов российских приютов для животных: на него приходится до 40–50% всех регулярных затрат. Поэтому фонд развивает направление зооволонтёрства и внедряет технологии и инструменты, которые помогают эффективнее обеспечивать животных питанием и частично компенсировать расходы приютов на корм. Это снижает финансовую нагрузку и позволяет приютам направлять больше ресурсов на развитие инфраструктуры, лечение и социализацию животных, а также поиск для них новых хозяев. По словам Назаровой, проект «Корзина доброты» делает благотворительность более доступной: покупатели могут помочь животным во время обычного похода в магазин, просто приобретя корм и оставив его в специальном боксе.

Фото: пресс-служба "Пятёрочки".

«Благодаря «Корзине доброты» у нас появилась возможность получать корма напрямую от отзывчивых людей. Наш приют — волонтёрский, у нас нет госфинансирования, только редкие гранты. Поэтому системная поддержка от X5 для нас жизненно важна и бесценна», — призналась Наталья Иванова, генеральный директор АНО помощи бездомным животным «Право на жизнь» (г. Бугульма, Республика Татарстан).

«Корзина доброты» для животных реализуется в рамках программы устойчивого развития.