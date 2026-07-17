Оператор телесуфлера Трампа заработал на инсайдах $100 000

Габриэль Перес управлял трамповским телесуфлером еще с первой предвыборной кампании Трампа Фото: EAST NEWS.

Его инсайд - его богатство: оператор телесуфлера, которым пользуется президент США Дональд Трамп, умудрился заработать на знаниях о будущих речах Дональда $100 000. Но попался на этом и теперь должен вернуть все деньги.

Габриэль Перес управлял трамповским телесуфлером еще с первой предвыборной кампании Трампа в 2016 году. Нынешняя зарплата оператора составляла $175 000 в год ($14 584 в месяц, очень даже прилично). Преумножить доход Перес решил на платформе прогнозов Kalshi. Тамошняя служба безопасности и заподозрила неладное.

Не так давно мы писали об аналогичной платформе Polymarket, с которой тоже связано немало скандалов вокруг инсайдеров-мошенников. Принцип работы подобных платформ прост: участники заключают онлайн-пари друг с другом на самые разные темы.

Тексты выступлений Трампа поступали Пересу заранее, и, естественно, он оперативно получал все внесенные президентом правки. Пользуясь этим, оператор сделал дюжину с лишним ставок на упоминание тех или иных слов в речах хозяина Белого дома, сообщает NBC. Например, сколько раз тот произнесет слово «Иран» или «мошенничество».

УВОЛЕН ИЗ БЕЛОГО ДОМА

Подозрительно частое попадание в десятку вычислили алгоритмы безопасности платформы. Поскольку люди, ставящие на чувствительные политические темы, с июня обязаны указывать информацию о своем месте работы, не составило труда установить, кем трудится Габриэль Перес.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп счел произошедшее «позором» и решил отправить сотрудника в неоплачиваемый отпуск. Позже Ливитт добавила: Перес «никогда не будет работать в Белом доме».

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США инициировала расследование, Перес признал вину. Ему предложили урегулировать дело в досудебном порядке — он должен будет вернуть всю незаконную прибыль и навсегда отказаться от подобных ставок.

Оператор телесуфлера Трампа заработал на инсайдах $100 000 Фото: EAST NEWS.

ПЫТАЛИСЬ ЗАРАБОТАТЬ МИЛЛИОНЫ

Ранее Минюст США уже предъявлял обвинения военнослужащему за ставки на Polymarket об отстранении от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро (мужчина сам участвовал в операции по его похищению, теперь военному грозит тюрьма). Под следствием находится и сотрудник Google, который использовал внутренние данные компании для пари на тему «Кто станет самым упоминаемым человеком в запросах года Google». (Им, кстати, стал вовсе не Трамп, а певец Дэвид Энтони Берк, в чьей машине нашли останки несовершеннолетней девушки).

Инженер заработал на этом ни много, ни мало $1,2 млн чистыми.

КАЗУСЫ С ТЕЛЕСУФЛЕРАМИ

Пока неизвестно, кто теперь будет рулить телесуфлером Трампа, но пост этот, безусловно, ответственный. Современный телесуфлер - это две прозрачные панели по бокам от трибуны, по которым бежит строка текста.

Оператор должен следить за скоростью прокрутки с тем, чтобы она соответствовала темпу речи спикера. А если он отклонится от текста, обязан вовремя вывести на экран часть, которая будет соответствовать дальнейшей логике спича.

Предыдущий президент США Джо Байден без суфлера на больших выступлениях не обходился (на более мелких мероприятиях его заменяли карточки с текстом). В июле 2022 года Джо буквально прочитал технические подсказки, которые оператор вывел на экран: «Конец цитаты. Повторите строку».

Трамп не столь зависим от бегущей строки. Он может зачитать с суфлера пару абзацев и уйти в свободный поток сознания.

Памятен случай осени 2025 года в ООН, когда в начале выступления Дональда на юбилейной сессии Генассамблеи телесуфлер сломался. Президент выступил без подсказок, но был разозлен: «У того, кто управляет телесуфлером, будут большие неприятности!» Впрочем, тогда обошлось без увольнений.

Кстати, Трамп часто иронизирует над электронным помощником в стиле «Посмотрите на этот суфлер, ветер так сильно его качает, что я едва вижу текст». Или «Спичрайтеры написали это, но мне больше нравится говорить от себя».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп не хочет махать "кувалдой" Грэма*: какая судьба ждет подготовленные против РФ санкции

Гонка за антироссийским санкциями: подпишет ли Трамп законопроект Линдси Грэма*