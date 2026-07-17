"Бензин продают только тем, у кого есть прописка": жителей Воронежа пугают фальшивым указом губернатора

В Воронежской области распространяют вброс об отпуске бензина по документам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях и мессенджерах анонимные пользователи публикуют якобы «указ» губернатора Воронежской области Александра Гусева. Там сказано о том, что бензин и дизельное топливо будет продаваться только тем, кто подтвердит свою постоянную прописку в регионе. Как выяснили журналисты KP.RU в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на выявление фейков, верить этом нельзя.

Согласно тиражируемым сведениям, все происходит из-за «обстоятельств, повлекших существенное сокращение моторного топлива». Необходимо обеспечить бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, поэтому принимаются такие жесткие меры.

На самом деле, ни 15 июля, ни в какой-либо другой день такой указ за подписью Гусева не издавался. Его не найти на портале публикаций правовых актов региона. Последние там датированы 14 июля, а говорится в них об отмене карантина по бешенству в нескольких районах.

Кроме того, документ составлен с ошибками. Используемая авторами вброса нумерация в местном правительстве не используется, указ под этими цифрами также найти невозможно - его просто не существует. Соответственно, официальные структуры также не сообщали о каких-либо новых распоряжениях по отпуску бензина.

В среду 15 июля, когда был «подписан» фальшивый указ, Александр Гусев вместе с коллегами обсуждал ситуацию с коллегами на федеральном совещании. Тогда же в областном правительстве заявили, что ситуация с топливообеспечением в регионе находится на постоянном контроле. По данным мониторинга на вечер 15 июля, бензин АИ-92 имелся на более чем 37% АЗС региона, АИ-95 - на около 35% заправок, дизельное топливо - на более 70%.

«Для поддержания баланса спроса и предложения на отдельных автозаправочных станциях действуют временные ограничения на отпуск топлива: в пределах Воронежа - до 20 литров бензина и до 30 литров дизельного топлива на один автомобиль, на федеральных и региональных трассах – до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. Кроме того, временно ограничен отпуск топлива в потребительскую тару», - напомнили местные власти.

Таким образом, создатели скандального «указа» просто сфабриковали текст, сделали что-то похожее на официальное опубликование, не изучив фактуру, и попытались в очередной раз посеять панику среди автомобилистов. Важно не доверять таким сомнительным сведениям и не распространять их среди друзей. Ведь именно создание искусственного ажиотажа вокруг происходящего с топливом является главной целью провокаторов.

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