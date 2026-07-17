От 3 до 42 процентов: в Банке ДОМ.РФ зафиксировали изменения в структуре жилищных кредитов

Фото: Пресс-служба Банка ДОМ.РФ.

Ипотечный ландшафт страны претерпевает изменения. По итогам первых шести месяцев текущего года в Банке ДОМ.РФ зафиксировали устойчивый тренд: классические, несубсидируемые кредиты на жилье заняли уже четверть от общего объема выдач. Если говорить сухими цифрами, то доля рыночных программ достигла отметки в 25%, что свидетельствует о постепенном оживлении покупательской активности вне зависимости от господдержки.

Впрочем, было бы неверно говорить о том, что популярность льготных продуктов сошла на нет. Спрос на них оставался высоким, и локомотивом здесь уверенно выступала «Семейная ипотека». За шесть месяцев банк оформил таких займов на сумму, превышающую 46 миллиардов рублей. В общей структуре выдач этот инструмент занял более 63%, подтверждая статус главного социального кредитного механизма.

Однако если копнуть глубже и посмотреть на помесячную динамику, отчетливо видна трансформация потребительского поведения. Первый квартал был отмечен крайне скромными показателями рыночного кредитования. В январе его доля в общем объеме выдач банка составляла лишь 3%. К февралю показатель подрос до 6%, а в марте остановился на 9%. Настоящий же перелом случился ближе к лету. Апрель ознаменовался резким рывком до 17%, а уже в мае рыночная ипотека побила полугодовой рекорд, составив 42% всех выдач. В июне наблюдалась небольшая коррекция — доля снизилась до 39%, но это отступление выглядит лишь локальной паузой.

Любопытно, что график популярности «Семейной ипотеки» в этот период выглядел как зеркальное отражение этих колебаний. Если в январе она практически монополизировала рынок внутри банка, занимая 91%, то к маю ее присутствие сократилось почти вдвое — до 44%. Однако завершилось полугодие на мажорной ноте для льготников: в июне доля семейного кредитования вновь пошла вверх, достигнув 52%.

«В первом полугодии интерес к рыночной ипотеке восстанавливался, хотя льготные программы также сохраняли популярность. Объем их выдач продолжал расти, но доля снижалась на фоне общего оживления рынка. Главным стимулом для клиентов стало постепенное снижение ставок, которое активизировало отложенный спрос. Динамика второго полугодия зависит от траектории ключевой ставки. При дальнейшем смягчении денежно-кредитных условий, рыночные программы станут доступнее, а их доля в выдачах вырастет», — сообщил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.