В результате атак уничтожены 24 морских судна, задействованных в интересах Украины Фото: REUTERS.

С 11 июля Вооруженные силы России провели 19 массированных атак с использованием высокоточного оружия воздушного и наземного базирования, а также ударных дронов. Эти удары были направлены против объектов инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный» и «Днепро-Бугский», которые использовались для военных грузов и топлива.

В результате атак уничтожены 24 морских судна, задействованных в интересах Украины, включая сухогрузы (14), паромы (3), контейнеровозы (2), танкер, килекторное судно, плавучий док и катера.

Крылатые ракеты и ударные дроны российских войск также поразили цеха и складские помещения в Киеве, где хранились боеприпасы, дроны и ракеты. Их длительное горение сопровождалось мощными взрывами и едким дымом.

За прошедшую неделю на линии фронта подразделения группировки войск «Север» ликвидировали свыше 1360 украинских военнослужащих, «Запад» - 1505, «Южная» - 1205, «Центр» - 2350, «Восток» - 3275, «Днепр» - 460.

За семь дней российские штурмовики нейтрализовали в общей сложности 10155 украинских боевиков и иностранных наемников, а также уничтожили три танка, 82 единицы бронетехники, 48 орудий и 589 автомобилей.

За этот период удалось освободить украинское село Бачевск в Сумской области.

Системы противовоздушной обороны России перехватили 68 управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов HIMARS, две крылатые ракеты дальнего радиуса действия и 4661 ударный беспилотник ВСУ самолетного типа.

Черноморский флот также потопил пять безэкипажных катеров ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 17 июля 2026 г. уничтожены:

673 - самолета.

284 - вертолета.

183 156 - дронов.

666 - ЗРК.

30 183 - танков и бронемашин.

1 760 - РСЗО.

35 795 - орудий.

66 695 - единиц спецтехники.