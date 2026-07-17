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С 11 июля Вооруженные силы России провели 19 массированных атак с использованием высокоточного оружия воздушного и наземного базирования, а также ударных дронов. Эти удары были направлены против объектов инфраструктуры портов «Одесса», «Черноморск», «Южный» и «Днепро-Бугский», которые использовались для военных грузов и топлива.
В результате атак уничтожены 24 морских судна, задействованных в интересах Украины, включая сухогрузы (14), паромы (3), контейнеровозы (2), танкер, килекторное судно, плавучий док и катера.
Крылатые ракеты и ударные дроны российских войск также поразили цеха и складские помещения в Киеве, где хранились боеприпасы, дроны и ракеты. Их длительное горение сопровождалось мощными взрывами и едким дымом.
За прошедшую неделю на линии фронта подразделения группировки войск «Север» ликвидировали свыше 1360 украинских военнослужащих, «Запад» - 1505, «Южная» - 1205, «Центр» - 2350, «Восток» - 3275, «Днепр» - 460.
За семь дней российские штурмовики нейтрализовали в общей сложности 10155 украинских боевиков и иностранных наемников, а также уничтожили три танка, 82 единицы бронетехники, 48 орудий и 589 автомобилей.
За этот период удалось освободить украинское село Бачевск в Сумской области.
Системы противовоздушной обороны России перехватили 68 управляемых авиабомб, семь реактивных снарядов HIMARS, две крылатые ракеты дальнего радиуса действия и 4661 ударный беспилотник ВСУ самолетного типа.
Черноморский флот также потопил пять безэкипажных катеров ВСУ.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 17 июля 2026 г. уничтожены:
673 - самолета.
284 - вертолета.
183 156 - дронов.
666 - ЗРК.
30 183 - танков и бронемашин.
1 760 - РСЗО.
35 795 - орудий.
66 695 - единиц спецтехники.