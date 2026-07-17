«Тело тренированное, а не перекроенное»: вице-мисс «Фитнес Россия» Дарья Мовчан легла под томограф, чтобы ответить хейтерам

Дарья Мовчан доказала, что ее талия в 49 см - не работа хирурга Фото: Личный архив героя публикации.

Дарья Мовчан — тренер, специалист по женской физиологии и третья вице-мисс «Фитнес Россия 2026». И у нее есть проблема, знакомая многим женщинам в интернете: чем лучше выглядит тело, тем меньше в него верят.

«Что ты удалила?» — этот вопрос преследует Дарью не первый год. «Она просто удалила ребра», — пишет пользовательница под очередным фото, и комментарий собирает больше тысячи лайков. «Просто сделала операцию», — соглашается другая. Третья ехидничает: техника для такой талии, мол, называется удалением ребер. Кто-то даже ставит диагноз за врачей — якобы такая операция губит внутренние органы.

Спорить в комментариях можно вечно. Мовчан решила закрыть тему иначе и поехала в Университетский клинический центр им. В. В. Виноградовой при РУДН на полное обследование. Цель была одна получить факты, которые невозможно оспорить.

Дарья Мовчан — тренер, специалист по женской физиологии и третья вице-мисс «Фитнес Россия 2026». Фото: Личный архив героя публикации.

ВРАЧ УДИВИЛСЯ ЕЩЕ ДО СНИМКОВ

Первым тренера принял травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Владимир Переверзев. Дарья показала одну из своих техник — подвижность ребер. Доктор, который в основном оперирует позвоночник, но берется и за ребра, удивился заметно. И вердикт вынес еще до томографа: тело тренированное, а не перекроенное скальпелем.

Тут выяснилось, что слухи взялись не совсем с потолка. Операция по удалению ребер действительно существует. Только вот делают ее на финальном этапе лечения тяжелого сколиоза — чтобы улучшить профиль спины при реберной деформации. К похудению и осиной талии она отношения не имеет.

— Лучшая операция та, которую не сделали, поэтому сначала действуем консервативными методами, — говорит Переверзев.

Первым тренера принял травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Владимир Переверзев. Фото: Личный архив героя публикации.

А на вопрос, зачем женщины все-таки ложатся под нож ради талии, доктор ответил, что это скорее к пластическим хирургам. Но добавил деталь, о которой мало кто знает: перед любой пластикой пациента обязательно отправляют к психотерапевту — проверить на дисморфофобию. Это расстройство, при котором человек чрезмерно озабочен незначительными или воображаемыми дефектами внешности. Иными словами, на стол ради талии пускают только после разговора с психиатром. А обвинить в операции в комментариях можно любую — бесплатно и без осмотра.

— Зачем кому-то что-то доказывать, — резюмировал врач, имея в виду волну хейта вокруг Дарьи.

ЧТО ПОКАЗАЛ ТОМОГРАФ

Точку должна была поставить компьютерная томография. Снимки изучал врач-рентгенолог УК РУДН Михаил Векильян. Ни следов операции, ни деформации он не нашел.

Снимки изучал врач-рентгенолог УК РУДН Михаил Векильян. Ни следов операции, ни деформации он не нашел. Фото: Личный архив героя публикации.

— Каркас вашей грудной клетки сделан таким образом, что ребра в совокупности дают ту дугу, которая позволяет держать талию, — объяснил специалист.

Заодно выяснилось: ребра — вовсе не жестко закрепленная конструкция. Сзади они соединены с позвоночником, спереди — подвижно. Именно поэтому мы легко дышим.

Последним Дарью осмотрел заведующий отделением пластической хирургии УК РУДН, кандидат медицинских наук Звиади Абашидзе. Для него следы операций на ребрах не тайна: на 3D-снимках они видны безошибочно.

Последним Дарью осмотрел заведующий отделением пластической хирургии УК РУДН, кандидат медицинских наук Звиади Абашидзе. Фото: Личный архив героя публикации.

У Мовчан таких следов не оказалось. Все ребра на месте, включая 11-е и 12-е. Заодно снимки закрыли и другой вопрос: имплантов в груди у спортсменки тоже не нашли. По словам хирурга, медицинских показаний для операции ради тонкой талии не существует — только эстетические.

Так талия в 49 сантиметров получила объяснение. Правда, не то, которого ждали хейтеры. Никакого скальпеля: годы тренировок, дыхательные практики — и снимок, который наконец поставил точку в затянувшемся споре.