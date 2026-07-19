Мать героя - особая миссия

Не выдержав разлуки с сыном Маратом, Аминат Абсалутдинова сама приехала к нему на передовую. Из личного архива

Материнская любовь не кричит и не рисуется, но согревает и помогает человеку выдержать самые трудные испытания. Особая миссия для каждой женщины - быть матерью солдата, отдающего Родине всего себя. А она только ждет, молится и верит, что совсем скоро сынок вернется с победой домой.

«СЫН ВЫДЕРЖАЛ, ТО И Я СМОГУ»

Заместитель директора по воспитательной части Буйнакского сельскохозяйственного колледжа Аминат Абсалутдинова из Дагестана всегда повторяла сыновьям: «Вы должны помнить, что вы - горцы. Если дали слово - обязаны его сдержать». Но когда ее младший сын Марат уехал на СВО, мать со слезами просила его оставить службу. Боец был непреклонен: «Подписывая контракт, я дал слово служить своей стране. Ты сама так нас учила нас».

Марат стал задумываться о том, чтобы подписать контракт, во время службы в армии. Вернувшись домой, посоветовался со старшим братом, который работает в силовых структурах, и в 2021 году заключил контракт с Вооруженными силами России.

О том, насколько сложными были первые месяцы на СВО для сына, Аминат Магомедовна узнала спустя два года, когда не выдержала и поехала на передовую.

- Было ли мне страшно? Нет, - вспоминает Аминат. - Если мой сын мог все это выдерживать столько времени, то и я смогу. Мы приехали как раз на праздник - 23 февраля 2024 года. Когда Марат нас увидел, сказал: «Я знал, что сегодня случится что-то очень радостное. Сон хороший видел».

Марат по сей день выполняет боевые задачи на Украине, а мама готова в любой момент сорваться с места, чтобы снова быть рядом с сыночком.

«ЖДАТЬ ТЯЖЕЛО И БОЛЬНО»

Боец с позывным «Луганск» доказал, что значит быть настоящим мужчиной.

Уходя на спецоперацию, 49-летний офицер запаса Роман из Воронежской области сказал маме: «За меня не переживай, ты у нас мужественная. Живи полной жизнью и в себе не замыкайся - так ждать еще тяжелее. Ты человек активный, творческий. Ничего не бойся, но ни о чем меня не спрашивай».

Ольга Ивановна всегда на связи с сыном Романом. Фото: Наталья МИРОНОВА

По профессии Ольга Ивановна - операционная сестра-универсал на пенсии. Понимая, что на СВО могла бы помочь раненым в госпитале, рвалась туда вслед за сыном, но ее не взяли из-за возраста. В ожидании Романа Ольга Ивановна пишет стихи и выращивает у себя на участке розы, но при этом не помнит ночи, когда спала спокойно.

- Ждать сыновей с фронта очень тяжело и больно. Зато я твердо уверена, что мой сын защищает нашу семью, - говорит она.

Когда Ольга Ивановна спросила у сына про награды, он ей ответил:

- Мама, их у меня несколько. Но главное для меня, чтобы были выполнены все задачи, а вверенные мне люди вернулись домой живыми и здоровыми.

Кроме мамы, дома Романа ждут жена и сын, которого папа учит никого и ничего не бояться.

«ПУСТИТЕ МАТЕРЕЙ НА СВО - И ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ»

Троих детей Наталья Сергеевна из Брянской области растила одна. Со школы старший сын помогал маме и брал всю мужскую работу по дому на себя. Когда призвали в армию, не прятался и заявил: «Мама, я покажу, что значит настоящий мужчина». С началом спецоперации мир матери перевернулся - сын ушел выполнять долг и взял позывной «Луганск».

- Первый месяц в части был в воодушевлении, - вспоминает Наталья Сергеевна. - Мечтал, как перевезет меня жить в Хабаровск, как поможет мне материально. А когда приехал в ЛНР, в голосе появилась усталость. Но он не отступит, это точно.

Роман из Воронежской области учит сына ничего не бояться. Из личного архива

Слово свое сын сдержал: водопровод, новая кухня уже в доме.

- Он бы ушел в любом случае, это его долг. И мой тоже. Ведь с нами Бог, - добавляет брат Юра.

Юноша втайне мечтает пойти по стопам брата: помогать маме, подрабатывать, а потом идти в армию.

- Если с моим сыночком что-то случится, сердце не выдержит. Пустите нас, матерей, на СВО. И все закончится в тот же миг. Наша любовь и желание спасти детей сметут любого противника, - говорит Наталья Сергеевна.