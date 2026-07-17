Министр спорта Дегтярев сделал точный прогноз на финал и победителя ЧМ-2026: "Будет 6 голов и серия пенальти"

Министр спорта Дегтярев считает, что в финале ЧМ-2026 выиграет Аргентина Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр спорта России Михаил Дегтярев в беседе с журналистом на Радио «Комсомольская правда» дал прогноз на финал чемпионата мира по футболу, в котором 19 июля встретятся сборные Испании и Аргентины.

– На спортивном, по крайней мере, уровне мы с аргентинскими коллегами в постоянной коммуникации. И у нас так исторически хорошие отношения. Наверное, все-таки буду за Южную Америку болеть, – заявил Дегтярев.

Министр спорта Михаил Дегтярев сделал точный прогноз на финал и победителя ЧМ-2026

– И выиграет кто?

– Ну, Аргентина, мне кажется. Уверен. Я думаю, что выиграет по пенальти. После счета в основное и добавленное время 3–3. Такую ставку делают. Будет 6 голов и серия пенальти, – ответил министр.

Ранее KP.RU писал, что финал чемпионата мира – 2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля. Эта встреча станет уникальной – впервые в истории мировых первенств в решающем матче встретятся действующие чемпионы Европы и действующие обладатели Кубка Америки. Для Аргентины это будет седьмой финал в истории, они попытаются защитить титул, завоеванный в 2022 году.