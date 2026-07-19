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Политика19 июля 2026 14:22

Профессия вне конкуренции

На какие образовательные льготы при поступлении могут рассчитывать ветераны СВО и члены их семей
Татьяна БАДАЛОВА
При поступлении по квоте ветераны будут конкурировать за место только между собой.

При поступлении по квоте ветераны будут конкурировать за место только между собой.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ

При поступлении в вузы на программы бакалавриата и специалитета участники СВО и их дети имеют право подавать документы в пределах отдельной квоты. Разница со стандартным порядком приема в том, что они не будут конкурировать с обычными абитуриентами, а только между собой. Например, если по квоте на факультете выделено 10 мест, а заявлений подано 20, то примут тех, у кого выше баллы ЕГЭ.

Но и в этом порядке поступления есть исключения. Вне конкурса зачисляются в вузы: Герои России и их дети, награжденные тремя орденами Мужества и их дети, дети участников СВО, чьи родители погибли, получили увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание в ходе выполнения боевых задач.

Однако льготный порядок не отменяет прохождения творческих испытаний на отдельные специальности (такие как актерское мастерство, архитектура, журналистика и т. д.). А с апреля 2026 года право на поступление в вузы по той же квоте получили вдовы и вдовцы участников СВО. Воспользоваться этой льготой могут только те, кто после гибели супруга или супруги не вступил в новый брак.

В колледжи и техникумы участники спецоперации и их дети зачисляются на программы среднего профессионального образования в первоочередном порядке, независимо от оценок в аттестате. Кстати, у бойцов есть возможность по желанию дважды получить среднее профессиональное образование по разным специальностям.

Если ветеран или его дети уже учатся на платном отделении по программам среднего профессионального и высшего образования, но они могут воспользоваться правом на перевод на бесплатное. Основные условия для перевода: отсутствие академической задолженности, дисциплинарных взысканий и долгов по оплате обучения.

ПОДДЕРЖКА СВОИХ

Помимо льгот на поступление, герои могут рассчитывать на материальную поддержку. Для студентов-очников, обучающихся за счет бюджета, на федеральном уровне предусмотрена государственная социальная стипендия. Также ветераны боевых действий и лица, получившие инвалидность вследствие военной травмы, в первоочередном порядке получают место в общежитии. Со своей стороны вуз или колледж вправе снизить плату за общежитие либо вовсе не взимать ее с отдельных категорий обучающихся.

Помимо федеральных льгот, каждое образовательное учреждение может устанавливать собственные меры поддержки. Поэтому перед поступлением или переводом нужно обязательно проверять сайт приемной комиссии, раздел «Меры поддержки», локальные акты и задавать вопросы приемной комиссии.

Важно помнить, что помощь государства носит заявительный характер. Чтобы механизм сработал, необходимо вовремя собрать пакет документов через «Госуслуги» или МФЦ и предоставить их в приемную комиссию. Подтвердить свой статус участники СВО и их дети могут справкой об участии в спецоперации, ребенку дополнительно потребуется документ, подтверждающий родство или усыновление.