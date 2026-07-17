Андрей Белоусов заслушал доклады своих заместителей, представивших информацию о проделанной работе и дальнейших шагах. Фото: Минобороны РФ.

На расширенном заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, которое возглавил глава ведомства Андрей Белоусов, был проведен анализ достижения целей, сформулированных ее членами в конце 2025 года.

Основной фокус был сделан на результатах, полученных в течение первых шести месяцев текущего года, а также на предстоящих планах до конца 2026 года.

Белоусов задал вопрос своим заместителям Министр обороны РФ Андрей Белоусов начал заседание Коллегии военного ведомства с вопроса своим замам. Вот что он сказал

«Важно подвести итоги работы за полгода по задачам, которые были озвучены на декабрьской Коллегии», — акцентировал внимание подчиненных министр.

Андрей Белоусов заслушал доклады своих заместителей, представивших информацию о проделанной работе и дальнейших шагах. Министр поручил заместителям представить прогнозы ожидаемых результатов и «возможные сопутствующие риски».

В центре внимания обсуждения находились вопросы модернизации Вооруженных Сил, технического обеспечения различных подразделений в рамках специальной военной операции. В частности, были рассмотрены вопросы совершенствования беспилотных систем, укрепления противовоздушной обороны, оптимизации логистических процессов и обеспечения бесперебойных поставок вооружений.

Также обсуждались аспекты улучшения системы военного образования, развития медицинского обеспечения, а также модернизации строительной и имущественной инфраструктуры. Были затронуты меры по усилению социальной поддержки военнослужащих и членов их семей.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Российской Федерации Алексей Дюмин, а также руководители военных округов, флотов и центральных органов военного управления.