Энди Бернем Фото: REUTERS.

Новым британским премьером ожидаемо стал мэр Манчестера Энди Бернем. Он был избран новым лидером Лейбористской партии и уже 20 июля занял премьерское кресло, которое бесславно оставил его однопартиец Кир Стармер. В понедельник утром Стармер отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III и в тот же день передал полномочия Бернему. Новоиспеченный премьер выступит с речью возле резиденции на Даунинг-стрит, 10 и объявит о назначении кабинета министров.

Кир Стармер уходит с поста премьер-министра Британии, но его партия продолжает находиться у власти Фото: REUTERS.

ОТНОШЕНИЕ НОВОГО ПРЕМЬЕРА БРИТАНИИ К РОССИИ

По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Натальи Ереминой, британский курс в отношении России с приходом Бернема не изменится:

- У Великобритании есть соглашения и обязательства по договорам с Украиной, которые должны быть реализованы вне зависимости от того, кто премьер. Он не сможет изменить эту ситуацию никаким образом.

А если он попытается пойти против этого курса, то поставит крест на своей политической карьере. Если бы британцы не были русофобами, им жилось бы проще, но они сами на себя повесили это ярмо.

- С какой программой Бернем идет в премьеры?

- С программой нового лейборизма. Ее основная задача - вернуться к понятию социальных гарантий: труженики должны получить достойное вознаграждение и защиту от государства.

Но одно дело обещание, другое - реализация. Нуждающихся в соцпособиях миллионы - инвалиды, беременные женщины, пенсионеры, и безработные. Если Лондон продолжит тратить деньги на вооружения и поддержку Украины, у них не будет возможности реализовать социальный курс.

Бернем идет в премьеры с программой нового лейборизма Фото: REUTERS.

КТО ТАКОЙ ЭНДИ БЕРНЕМ: БИОГРАФИЯ

Энди Бернем родился в 1970 году в семье инженера телефонной компании и медицинского регистратора. Вырос в пригороде Ливерпуля, в рабочей среде, которая позже повлияет на формирование его политической философии.

Еще в школе он представлял лейбористов на ученических дебатах.

Бернем смог поступить в Кембридж, изучал английскую литературу, писал о спорте для университетской газеты и увлекался поэзией.

В большую политику он пришел во времена премьерства Тони Блэра. Работал помощником будущего министра культуры Тессы Джоуэлл, участвовал в победной кампании лейбористов в 1997 году, затем занимал посты в правительстве Блэра и Гордона Брауна, пройдя путь от министра культуры до министра здравоохранения.

В 2010 и 2015 гг. Бернем дважды баллотировался на пост лидера Лейбористской партии и дважды проиграл - сначала Эду Милибэнду, затем Джереми Корбину.

После второго поражения он всерьез собирался уйти из большой политики.

Спасением стало избрание в 2017 году на пост мэра Большого Манчестера. Всего через две недели после того, как Бернем вступил в должность, город пережил теракт на «Манчестер-Арене». Тогда политик проявил себя как весьма решительный лидер — организовал траурное бдение, лично общался с жертвами и семьями погибших и требовал жестких отчетов от силовиков.

Еще 10 лет назад Бернем после поражения на выборах раздумывал уйти из большой политики. Фото: Vickie Flores / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Известность ему также принесла борьба за возвращение общественного контроля над автобусной сетью, проекты по сокращению бездомности, а во время пандемии COVID-19 — конфликт с Борисом Джонсоном. Тогда мэр всячески противился строгому локдауну.

Благодаря тому, что Бернем не стеснялся отстаивать интересы северной Англии, в прессе его прозвали «королем Севера».

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