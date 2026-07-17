Спрос на покорителей нейросетей вырос в 2,5 раза: топ-10 профессий с наибольшим количеством вакансий

Более чем в 2,5 раза вырос запрос работодателей на специалистов, умеющих работать с нейросетями. Фото: DC Studio/Shutterstock/Fotodom

Более чем в 2,5 раза вырос запрос работодателей на специалистов, умеющих работать с нейросетями. За первое полугодие 2026 года российские работодатели разместили на сервисе трудоустройства hh.ru более 21,6 тыс. вакансий, в которых упоминается навык такой работы, сообщили в KP.RU в сервисе. А по итогам прошлого года этот же ресурс сообщал лишь о 8 тысячах вакансий, предполагающих такие умения.

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Кроме того, сервис опубликовал перечень профессий, где наиболее востребованы такие навыки. В первой тройке - дизайнеры и художники, SMM- и контент-менеджеры, а также менеджеры по маркетингу и интернет-маркетологи, - говорится в исследовании, предоставленном KP.RU.

- Среди профессий, где компании хотят видеть у кандидатов навыки работы с нейросетями, лидируют специалисты интеллектуального труда, представители креативных и маркетинговых профессий, - отметила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова. - Интересно, что быстрее всего запрос работодателей на владение ИИ-инструментами распространяется среди педагогов, у которых за год число вакансий с упоминанием ИИ выросло почти в 2,5 раза, и менеджеров по продажам - рост более чем вдвое.

Действительно, педагоги в этой компании выглядят немного неожиданно. Более того, к росту запроса на умение работать с ИИ в самой педагогической среде относятся с осторожностью.

- Не стоит чересчур надеяться на силу искусственного интеллекта в нашей работе, - сказал KP.RU учитель истории и обществознания Иван Филатов. - Пользоваться искусственным интеллектом или нет, это личный выбор учителя. Что может дать это историку в практической работе — например, смоделировать, какое-нибудь сражение. Да, это интересно. Но делать выводы, что, например, стало причиной или следствием тех или иных событий — ну как это доверить искусственному интеллекту? Мы же учим ребят анализировать, делать самостоятельные выводы, а как мы их этому научим, если сами будем искать подсказку в нейросетях? Так что нейросеть — это не более чем помощник.

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