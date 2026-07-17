Как можно купить недвижимость у города: 5 простых шагов

Заместитель начальника Управления по сопровождению земельно-имущественных торгов Департамента города Москвы по конкурентной политике Сергей Наседкин. Источник: Медиагруппа КП.

Какую недвижимость реализует город и как принять участие в столичных торгах, на Радио КП в программе «Конкурентный код Москвы» рассказал заместитель начальника Управления по сопровождению земельно-имущественных торгов Департамента города Москвы по конкурентной политике Сергей Наседкин.

Что можно купить у города

Не все москвичи вообще знают, что Москва продает недвижимость и у города можно что-то купить напрямую. И первый вопрос тут — а что же именно можно приобрести на городских торгах?

— Квартиры, машино-места, комплекс зданий и земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, — отвечает Сергей Наседкин. — Но торги — это еще и аренда земельных участков под капитальное коммерческое строительство, масштабные инвестиционные проекты, продажа транспортных средств, движимого имущества.Также продажи акций, долей в акционерных обществах, комплексное развитие территорий и так далее.

Почему покупать нужно на торгах? Почему нельзя просто выставить на продажу, как в магазине, — приезжай и покупай?

Потому что торги — это здоровая конкуренция и равные права для всех, объясняет эксперт. Город не может просто отдать недвижимость кому-то в одни руки. Поэтому организуется аукцион с фиксированным шагом, где каждый последовательно повышает начальную цену объекта. По итогам объявляется победитель, предложивший самую большую сумму.

Порядок приобретения имущества, права на заключение договора аренды либо права на осуществление деятельности регулируются федеральным и местным законодательством. Именно им город как продавец и руководствуется.

Где и как покупать: что такое Инвестиционный портал

Кто может принимать участие в торгах? В большинстве случаев — и юридические, и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Есть отдельная категория лотов, на которые могут претендовать только юрлица с определенной специализацией и опытом. Ну а обычный житель Москвы может купить как нежилое помещение, так и квартиру или машино-место.

— Существует витрина всех предложений, которые город выставляет на торги, — Инвестиционный портал investmoscow.ru, — продолжает Сергей Наседкин. — Покупатель или инвестор заходит на этот портал, в раздел «Торги Москвы», и видит все предложения, которые на сегодня актуальны. Есть фильтры, интерактивная карта для тех, кому удобнее искать объекты по карте, по району. Кстати, есть даже подписка на фильтр — чтобы не заходить ежедневно и не мониторить каждый раз заново объекты под свои параметры.

Портал — еще и инструмент взаимодействия покупателя с городом, потому что у пользователя сразу формируется личный кабинет, с помощью которого он может и подать заявку на осмотр, и записаться на онлайн-консультацию со специалистами, чтобы получить ответы на интересующие его вопросы. Подписание договора и акта приема-передачи тоже осуществляется на Инвестиционном портале.

От заявителя понадобится совершить пять простых шагов. Первое — это регистрация на портале. Второй шаг — поиск объекта. Далее нужно будет получить электронную подпись и зарегистрироваться на цифровой торговой площадке. Четвертый шаг — участие в торгах. А пятый — уже заключение договора.

Наверное, единственный шаг, который может вызвать какие-то вопросы, — это третий этап, получение электронной подписи и регистрация. Понадобится комплект документов, который в будущем пойдет в состав заявки на торги по выбранному объекту (список есть на Инвестпортале). Причем ошибиться при заполнении заявки невозможно — если все документы поданы и приняты, нужные графы заполнятся автоматически, пользователю надо будет только определиться с объектом. Это исключает выбывание из торгов из-за ошибки с оформлением документов.

Почему сделка с городом — самое безопасное решение

Участники торгов вносят задаток. Сумма формируется от начальной стоимости лота, на который они претендуют, как правило, это 10–20% от нее. Если пользователь торги не выиграл, задаток ему возвращается. Причем те денежные средства, которые внесены на площадку в качестве задатка, можно использовать несколько раз, они остаются на счете, открытом при регистрации. Пользователь либо выводит их, либо выбирает другой лот и принимает участие в следующих торгах.

— Важно еще, что сделка с городом — это в первую очередь открытая сделка, без подводных камней, — подчеркивает Сергей Наседкин. — Объект, прежде чем выйти на торги, комплексно проходит проверку. И только потом, когда продавец понимает, что с объектом действительно все в порядке, нет каких-то задолженностей, нет правопритязаний третьих лиц, — он уже выставляется на торги. Поэтому переживать по поводу рисков и нюансов, возникающих уже после покупки, не стоит.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Более 3000 машино-мест в наземных и подземных паркингах выставлено сегодня на городские торги.

• Более 300 нежилых помещений доступно физическим и юридическим лицам.

• Около 100 разных объектов, доступных к покупке, публикуется на Инвестпортале каждый день.

Подробнее о том, как купить объект у города на Инвестиционном портале, — в нашем подкаст-проекте «Конкурентный код Москвы».

Как купить недвижимость у города: пошаговый гид по московским торгам

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