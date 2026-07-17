Красные дипломы из рук министра, разговоры про будущее и великие чемпионы на сцене. Как в Минспорта прошел торжественный выпускной для лучших выпускников

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лучшие выпускники 2026 года спортивных вузов России приехали в Министерство спорта, чтобы стать частью торжественного выпускного бала и получить красные дипломы об окончании учебы из рук министра.

— Сегодня здесь будущие тренеры, менеджеры, спортивные врачи. Все те, кто дальше поведет российский спорт вперед, — сказал Михаил Дегтярев.

Такой выпускной будущему российского спорта точно запомнится навсегда. У всех на память об этом дне останутся увесистые грамоты, а у кого-то — даже фотографии с Александром Большуновым и Алексеем Немовым.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство спорта украсили цветами и огромной сценой

Усадьба Разумовского в Москве уже принимала и церемонию «Джентльмена года», и премию «Энергия побед», и Национальную спортивную премию. Да и множество других больших мероприятий. Все события и не вспомнишь.

В этом и была задумка Михаила Дегтярева — сделать единую точку притяжения для торжеств. Но такого масштаба тут, кажется, не было еще никогда.

Прямо перед усадьбой развернулась огромная сцена с настоящим оркестром и большим экраном. Рядом — длинный подиум, ставший залом под открытым небом для сотен гостей. Вокруг, в саду — цветочные арки и фотозоны.

Так начиналась церемония награждения выпускников спортивных вузов России. Лучших студентов и отличников учебы пригласили в главное здание российского спорта, чтобы проводить в полноценную профессиональную жизнь и наградить их за старание.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Мы сделаем все, чтобы у вас получалось»

— Система образования Минспорта очень большая: 14 вузов, 11 училищ Олимпийского резерва, одно училище Олимпийского резерва с интернатом в Луганской народной республике. И преподавательский состав очень сильный, — рассказал Дегтярев журналистам.

Сам министр открыл церемонию и тут же представил тех, кто должен был награждать выпускников памятными дипломами.

— Сегодня с нами многократные Олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Для вас и для всех юных атлетов они служат настоящим примером, — заявил глава российского спорта.

Примеры в представлениях не нуждались. Тем более, что еще до начала награждения к лыжнику Александру Большунову выстроилась очередь из желающих сделать фото.

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов вручил награды лучшим выпускникам Смоленского университета спорта и Сибирского университета физической культуры и спорта Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Помимо трехкратного Олимпийского чемпиона в лыжных гонках на сцену выходили и Олимпийская чемпионка в фигурном катании Екатерина Боброва, и двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, и легенда плавания Владимир Сальников, и олимпийский каноист Максим Опалев.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва поздравила лучших выпускников Московской академии физической культуры и Воронежской академии спорта Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гимнаст Алексей Немов и синхронистка Алла Шишкина вообще вызвал овации. А министр Дегтярев, видимо, специально дал понять, что великие чемпионы теперь заодно с теми, кто только вступает в свою профессиональную деятельность.

— Мы сделаем все, чтобы у вас получалось. Среди вас будущие тренеры, управленцы, новаторы. Я верю, что у вас все получится, — сказал Михаил Владимирович.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Выпускники вперед, начальство назад. Нас можно перекрывать»

Многие отличники учебы приехали в Москву из самых разных уголков страны. Заканчивали ведь не только столичный ГЦОЛИФК, но и, например, Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта или Чурапчинский институт.

В общем, студенты как-то робели. Тем более на их выпускной пришли большие и уважаемые люди.

— Здесь все начальники, заместители Министра, директора департаментов. Зашел даже сенатор Вадим Деньгин, — отметил Дегтярев.

Алла Шишкина, чемпионка ОИ по синхронному плаванию наградила выпускников Дальневосточной академии физической культуры и спорта и Чайковской академии академии физической культуры и спорта Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выходили выпускники на сцену поименно, каждый за своим дипломом. Плюс, получали увесистую грамоту от дизайнера Григория Горковенко, который работал над Национальной спортивной премией. Будто бы это был хороший шаг к ней.

Поводов робеть и стесняться было много. Кумиры, министр и главы вузов на сцене, камеры, фотографы… Но Михаил Дегтярев разбавил торжественную обстановку для каждого из 123 выпускников.

— Беру управление на себя. Чтобы сделать хорошее фото — выпускники вперед, начальство назад. Нас можно перекрывать, — огласил министр правила совместных фото.

Многократный Олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников награждает выпускников Университета имени Лесгафта и Кубанского университета спорта Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Теперь эти выпускники — одни из нас»

В процессе вечера выяснилось, что ведущая церемонии Анджелика Стубайло тоже заканчивала спортивный вуз — Университет физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. А у Екатерины Бобровой вообще случилась личная история.

— Для меня большая честь быть сегодня здесь и награждать лучших выпускников. В частности, моей альма-матер — Московской государственной академии физической культуры. Там училась и моя мама, поэтому получается такая преемственность поколений, — заявила фигуристка «Комсомолке».

Екатерина награждала выпускников своей альма-матер и Воронежской государственной академии спорта. А потом призналась, что теперь эти ребята, которым она жала руки, — свои:

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Путь спорта доступен только самым сильным, целеустремленным. Надо быть к этому готовым. Думаю, теперь эти выпускники — одни из нас. Это большая спортивная семья, готовая друг друга поддерживать.

Боброва заявила, что спорт — это не только тренировки и соревнования, но и учеба. Никто же не знает, на какие высоты этот спорт может завести. А такой торжественный бал — идеальная мотивация учиться чуточку лучше.

— Такое мероприятие — дополнительный стимул получить красный диплом и усерднее учиться. У нас в свое время такого не было. Я выпускница 2015-го года. И если бы у меня была возможность участвовать в таком выпускном, возможно, у меня тоже был бы красный диплом, — не без иронии сказала фигуристка.

Чемпион ОИ по гребле на каноэ Максим Опалев поздравил выпускников Волгоградской и Великолукской академий физической культуры и спорта Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Не мог вам отдать ни секунды этой церемонии»

Екатерина в фигурном катании добилась всего. А главные герои вечера — выпускники — только начинают этот путь. Например, как студентка ГЦОЛИФК Ксения Окладникова, которая уже отучилась на тренерском факультете по специальности фигурное катание.

— Организация на высоте. Подарки от министра спорта, фуршет, «Группа 312»… Очень рада, что я сегодня здесь. Выходить на сцену было волнительно, но, в то же время, радостно и приятно, — призналась «КП» Ксения.

«Группа 312» в это время допевала свои хиты, студенты из зала под открытым небом перешли к фуршету, а разговор с Ксенией зашел, разумеется, про будущее.

— Я хочу пойти работать по своей профессии. Планирую развивать фигурное катание в нашей стране, — рассказала Ксения.

И таких, кто хочет развивать свои любимые виды спорта, собралась полная усадьба Разумовского. Наверное, поэтому министр спорта так наслаждался этой церемонией.

Ведущие церемонии награждения Анжелика Стубайло и Константин Анисимов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

— Хочу сказать спасибо своим заместителям за то, что вы находитесь со мной. Я вас благодарю, но я не мог отдать вам ни секунды этой церемонии. Потому что это классно — вручать красные дипломы лучшим выпускникам, — сказал Дегтярев в конце официальной части.

Кажется, красные дипломы у здания Минспорта лучшим выпускникам теперь будут выдаваться на регулярной основе. Ведь церемония вышла не только торжественной, но и душевной — про светлое будущее. А с ним у российского спорта определенно все будет в порядке.