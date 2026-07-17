Фото: Александр Река/ТАСС

Казаки 6-й отдельной гвардейской мотострелковой Лисичанской казачьей бригады имени М.И.Платова уверенно продвигаются вперед на славяско-краматорском участке зоны боевых действий.

Подразделения платовцев наносят противнику удары в районе донецкого села Николаевка, которое в 20 км. от Славянска.

О достижениях казаков на славянско-краматорском направлении сообщает портал «Российское казачество»: только за июнь казаки уничтожили 11 укрытий живой силы ВСУ, 10 антенн Starlink, 8 антенн ретрансляторов и пунктов управления БПЛА, 5 полевых складов и 4 – с боеприпасами, а также терминал Starlink.

На счету казаков также расчет с самоходной пушкой большой мощности 2С7 «Пион», склад горюче-смазочных материалов и вражеский пикап.

Мужество платовцев подтверждают боевые сводки Объединенной группировкой войск ВС РФ. Киев скоро утратит последние города Донбасса.

Отметим, что за минувшую неделю наши воины по всей линии боевого соприкосновения уничтожили более 10 155 украинских боевиков и 4661 ударный дрон ВСУ самолетного типа.

СПРАВКА «КП»

6-я гвардейская отдельная мотострелковая Лисичанская бригада имени Матвея Платова (6-я казачья бригада) является частью 3-й гвардейской Луганско Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа. Бригада, с постоянной дислокацией в Луганской Народной Республике, ведет свою историю от 1-го отдельного гвардейского казачьего полка имени М. И. Платова, сформированного из казаков-ополченцев Лисичанска.