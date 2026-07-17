Герой спецоперации «Z» Сергей Суворов отбил атаки беспилотников

Ефрейторы Владимир Мартынов и Сергей Суворов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи.

Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Если любишь горячее, будь способен и к холодному», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Нужнее неприятное известие для преодолевания, нежели приятное - для утешения».

ПРИКРЫЛ ЭВАКУАЦИОННУЮ ГРУППУ

Ефрейтор Владимир Мартынов

«Ефрейтор Владимир Мартынов в составе эвакуационной группы выполнял боевую задачу по эвакуации раненых с поля боя.

Во время спасения раненого военнослужащего, Владимир прикрывал группу на открытой местности. Наблюдая за воздушным пространством, Мартынов обнаружил приближающийся FPV-дрон противника и огнем из стрелкового оружия уничтожил его. После того, как дрон был сбит, Владимир вместе с группой продолжили выполнение боевой задачи и успешно эвакуировали раненного в безопасное место.

Благодаря бдительности и профессионализму ефрейтора Владимира Мартынова жизнь военнослужащего была спасена».

УНИЧТОЖИЛ АТАКУЮЩИЕ БЕСПИЛОТНИКИ

Ефрейтор Сергей Суворов

«Ефрейтор Сергей Суворов в составе группы выполнял задачу по доставке боеприпасов и продовольствия имущества и боеприпасов расчетам БПЛА.

В ходе выполнения боевой задачи группа Сергея подверглась атаке FPV-дронов противника. Проявляя хладнокровие, Сергей занял огневую позицию и открыл огонь по воздушным целям. Точными выстрелами из автомата он уничтожил FPV-дроны в воздухе. Продолжая движение, Суворов обнаружил вражеский разведывательный дрон, который корректировал огонь миномёта. Прицельным огнем беспилотник был уничтожен. В результате группа успешно достигла передовых позиций и доставила продовольствие и боеприпасы.

Благодаря бдительности и профессиональным действиям ефрейтора Сергея Суворова были уничтожены вражеские БПЛА, что способствовало успешному выполнению задачи по доставке боеприпасов и продовольствия расчетам».