Шансы найти инопланетян повышаются: обнаружена первая похожая на Землю планета с атмосферой

Научный факт: планета LHS 1140 b, расположенная в 48 световых годах от нас, имеет атмосферу. Фото: BEST-BACKGROUNDS/Shutterstock/Fotodom

Астрономы подтвердили, что у экзопланеты LHS 1140 b - каменистой, как наша Земля, и не слишком крупной по сравнению с нею, наверняка имеется атмосфера. Планета, расположенная в другой звездной системе, стала первой такой в своем роде. Шансы на то, что там может кто-то жить – вплоть до братьев по разуму – возросли, как никогда. Подняло их исследование большой группы американских ученых из Гарварда, результаты которого опубликованы в журнале Science.

Вот она какая – большая, но не очень

Напомню, о чем, собственно речь. LHS 1140 b была обнаружена в 2017 году в созвездии Кита. Ее транзит по диску родной звезды – красного карлика LHS 1140 зафиксировали роботизированные телескопы в США и Чили. Мощный спектрограф HARPS Европейской южной обсерватории в Чили помог определить массу. А последующие наблюдения с помощью космического телескопа «Джеймса Уэбба» (JWST) позволили уточнить предварительные данные - в том числе и по массе - и прийти к выводу, что обнаруженная планета представляет собой относительно компактное твердое и каменистое тело, а не гигантское и газообразное, как поначалу казалось.

Из всего того, что удалось перепроверить и накопить к настоящему моменту, следовало: LHS 1140 b расположена примерно в 48 световых годах от Солнечной системы, представляет собой так называемую супер-Землю, диаметр которой превышает земной в 1,7 раз, масса – в 5,6 раз.

Планета расположена на близком, но весьма комфортном для нее расстоянии от своей не шибко горячей звезды, масса которой составляет около 20 процентов солнечной. Получая от нее чуть меньше половины земной инсоляции - тепла и света, LHS 1140 b попадает в так называемую зону обитания – в область, где, в среднем, не слишком жарко и не слишком холодно для того, чтобы вода, необходимая для жизни — в нашем ее понимании, могла присутствовать в жидком виде.

Год на LHS 1140 b короток - длится чуть меньше 25 земных суток.

Соотношение размера планеты и ее веса скорее всего указывает на то, что она «содержит» от 10 до 20 процентов воды. Это значит, что планета может быть целиком покрыта океаном. Как Солярис Станислава Лема.

Для сравнения: доля земной воды - при кажущемся огромном ее объеме - ничтожна. Она составляет всего 0,02 процента от массы всей нашей планеты.

Планета с атмосферой расположена в созвездии Кита

Чую, газом пахнет

До недавнего времени атмосферу находили у «экзо-гигантов» вроде нашего Юпитера или Сатурна. О газовых оболочках обнаруженных планет, подобных Земле, были лишь подозрения, хотя и весьма обоснованные. Про LHS 1140 b тоже «хорошо думали» - особенно после того, как пару раз направили на нее космический телескоп «Джеймса Уэбба».

Проанализировав спектр излучения родительской звезды, на фоне которой планета двигалась, астрономы получили намеки на атмосферу вполне земного типа - насыщенную азотом, углекислым газом и водяным паром. Но доказать это не смогли.

С помощью инфракрасного спектрографа обсерватории Магеллана в Чили (Warm Infrared Echelle Spectrograph on the Magellan Observatory in Chile) авторы нынешнего открытия обнаружили вокруг LHS 1140 b гелий – легкий летучий газ, который прежде находили у «экзо-гигантов», имевших атмосферу. Он служил своеобразным маркером ее наличия. Если была атмосфера, обязательно находился и гелий.

Подсчитав количество гелия в окрестностях LHS 1140 b и оценив с помощью компьютерных моделей, астрономы пришли выводу: столько могло улетучиться только из довольно плотной атмосферы — верхних ее слоев. Нижние — же должны состоять из более тяжелых элементов.

А раз наличие атмосферы подтвердилось, то скорее всего верно и то, что о ней думают. То есть, сама атмосфера LHS 1140 b – ее нижние слои – вполне может быть земле-подобной.

«Это самая захватывающая экзопланета, которую я видел за последнее десятилетие. Мы вряд ли могли надеяться на лучшую цель для выполнения одного из самых больших квестов в науке — поиск доказательств жизни за пределами Земли», — отзывался о LHS 1140 b доктор Джейсон Диттманн (Jason Dittmann) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, когда о планете стало известно. Он руководил коллективом, который и обнаружил «уникум», был главным автором публикации в Nature 2017 года. Ныне ученый работает в университете Флориды, но продолжает заниматься LHS 1140 b. Он один из авторов и нынешней публикации про ее атмосферу в Science.

С надеждой на лучшее

В последнее время именно красные карлики – вроде того, что представляет из себя родительская звезда, радуют землян, «показывая» свои земле-подобные планеты, которые выглядят потенциально пригодными для жизни.

Вселенная богата красными карликами — в спиральных галактиках, таких как наш Млечный путь, их примерно 75 процентов от всех звезд.

И большинство ближайших к нам звезд — красные карлики. А если их так много, то и высока вероятность найти рядом с ними планеты с хоть какой-нибудь живностью.

Красные карлики, как правило, чрезмерно активны - плюются рентгеновскими вспышками, насылают на окружающие планеты магнитные бури, способные разрушить их атмосферы. Звезда LHS 1140 – вроде бы будет поспокойнее. По мнению ученых, атмосфера у её планеты сохраняется от 3 до 5 миллиардов лет.

Шансы найти именно там жизнь выше, чем где-либо.

Кстати, красные карлики светят весьма тускло – в красном и невидимом инфракрасном диапазонах. Можно предположить, что на планетах, которые звездные недомерки при себе имеют, царит полумрак.

По мнению Диттмана, растительная жизнь, если она существует на LHS 1140 b, будет выглядеть не так как на Земле, поскольку при низком уровне освещения хлорофилл не сможет обеспечивать достаточно эффективно процесс фотосинтеза. Трава на планете скорее всего будет черной – насыщенной пигментами, способными улавливать ближнее инфракрасное излучение. Чтобы максимально поглощать поступающий свет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кальмар и прозрачные существа посреди леса: американский священник видел пришельцев-демонов

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будут выглядеть люди, рожденные на Марсе