Скелет тираннозавра продали за рекордные $50,1 миллионов, а фломастер, который спас на Луне экипаж «Аполлона-11» - за $850 тысяч

На торгах аукционного дома Sotheby's скелет тираннозавра по кличек Гас продали за 50,1 миллионов долларов Фото: REUTERS.

Кажется, популяризация науки стала приносить свои плоды, хотя и в несколько странной форме. До решения математических Задач Тысячелетия по-прежнему далеко (Григорий Перельман доказал только одну из них), а старики ворчат, что зуммеры и миллениалы глупее предыдущих поколений (это ворчание слышно во все времена), тем не менее научные артефакты уже обгоняют по стоимости предметы роскоши на крупнейших мировых аукционах.

В Нью-Йорке на торгах аукционного дома Sotheby's был установлен очередной рекорд - скелет тираннозавра по кличек Гас продали за 50,1 миллионов долларов. Примерно столько же стоит 54-метровая суперяхта The Maraya скандально известного американского рэпера Пи Диди.

У окаменелости, проданной за баснословные деньги, любопытная история. В 2021 году скотовод из Южной Дакоты Гэри Ликинг по прозвищу «Гас» познакомился с палеонтологом Томасом Хейткампом, основателем компании Theropoda Expeditions, специализирующейся на поиске ископаемых динозавров. Их встреча не была случайной - Южная Дакота это своего рода Клондайк, золотой прииск для охотников за окаменелостями. Буквально в нескольких километрах от дома Ликинга был найден тираннозавр Стэн, который в 2020 году ушел с аукциона за рекордные тогда 31,8 миллиона долларов (а вы знаете, что спрятано под землей у вас на даче?).

Не удивительно, что Гэри Ликинг пригласил палеонтологов покопаться у него на ранчо. Буквально в первый день раскопок ученые обнаружили кости огромного хищника. Находка оказалась настолько масштабной, что понадобилось 5 лет, чтобы извлечь останки из земли. Сам Ликинг не дожил до того момента, когда скелет его “постояльца” смонтируют во все красе (он умер через год после начала раскопок), но археологи, посовещавшись, увековечили память о фермере, присвоив его прозвище - Гас - найденному тираннозавру.

Ученым понадобилось 5 лет, чтобы аккуратно извлечь скелет тиранозавра Фото: REUTERS.

Питомец Ликинга - один из самых крупных и полных скелетов тираннозавров (найден 61 процент костей) когда-либо обнаруженных учеными (см ИЗ ДОСЬЕ “КП”). По степени сохранности это третий образец в мире - он уступает тираннозавру Стэну (70%) и другому соплеменнику Сью ( 90%). Последний был продан одним из первых в далеком 1997 году за смешные по нынешним временам деньги - 8,4 миллиона долларов.

Кто покупатель Гаса - неизвестно. И это вызывает тревогу среди ученых, потому что оказавшись в закрытой частной коллекции, уникальный экземпляр может быть недоступен для изучения. А там есть что изучать. В отличие от многих из нас, Гас вел бурную, насыщенную событиями жизнь. На его черепе и нижней челюсти были найдены глубокие следы укусов других динозавров. На ребрах хищника характерные следы заживших переломов.

Практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев такие артефакты рано или поздно передаются в музеи, тем более речь идет о таком масштабном экспонате. Но известен прецедент, когда был утерян проданный в частную коллекцию скелет археоптерикса — один из 14 когда-либо найденных на планете.

В то же время коммерческий бум вокруг археологии полезен для науки. Раскопки дело дорогое, напомним, что извлечение останков тираннозавра Гаса, лабораторные работы по сохранению костей и реконструкция скелета заняли 5 лет. Это колоссальные расходы. И палеонтологи признаются, что эти работы никогда не были выполнены, если бы не перспектива продажи останков по высокой цене. Это значит, у палеонтологов после продажи появятся деньги на новую экспедицию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Армстронг и Олдрин вернулись с Луны благодаря фломастеру. Только что проданному

В цене не только ископаемые останки из прошлого, но и реликвии современной эпохи освоения космоса. Несколько дней назад на аукционе Sotheby's черный фломастер был продан за 857 600 долларов.

Лот на самом деле уникальный - этот фломастер оказался неизвестным героем самой первой высадки американцев на Луну, именно благодаря этому пишущему средству Нил Армстронг и Базз Олдрин смогли вернуться на Землю.

Во время возвращения первопроходцы попали в драматическую ситуацию: автоматический переключатель двигателя взлетной установки оказался сломан. Кто-то из астронавтов задел пластиковую ручку переключателя громоздким лунным скафандром во время выхода на поверхность или возвращения в модуль. А без него запустить двигатель невозможно.

Фломастер оказался неизвестным героем самой первой высадки американцев на Луну. Фото: Sotheby's

Астронавты сообщили о проблеме в Центр управления полетами, рассчитывая, что инженеры найдут выход, например, придумают вариант включения питания от другой электрической цепи. Но к утру ЦУП так и не нашел решения. Перед астронавтами замаячила перспектива остаться на Луне в качестве экспонатов.

“Надо было чем-то замкнуть контакты, но так, чтобы не произошло замыкания - металлическая отвертка для этого не годилась”, - писал Базз Олдрин в своей автобиографии. Затем он вспомнил, что в кармане скафандра у него лежит пластиковый фломастер. “Я его взял в составе набора личных вещей и он не фигурировал в официальном списке предметов, которые мы брали на Луну. В ЦУПе о нем не знали” - вспоминал Олдрин. Спасительное решение было простым, как идея Колумбова яйца. Фломастер вставили в отверстие, переключатель включился и замкнул цепь - двигатель заработал! В итоге экипаж вернулся на Землю, первая в истории высадка на Луну оказалась успешной.

Фломастер и сломанный переключатель долгое время хранились у Базза Олдрина. Теперь у реликвии появился новый владелец.

ИЗ ДОСЬЕ “КП”

ТТХ тираннозавра Гас

Высота - 3,81 метра.

Вес при жизни около 9 тонн.

Длина от носа до хвоста - 11,6 метров.

Длина черепа 1 метр 37 сантиметров.

Найдено 183 ископаемых костных элемента.

Степень сохранности: 61% по количеству костей.

САМЫЕ ДОРОГИЕ ДИНОЗАВРЫ ПЛАНЕТЫ

Артефакт Сохранность Стоимость Покупатель Где находится

1. Тираннозавр «Гас» 61% $50,1 млн неизвестен неизвестно

2. Стегозавр «Aпекс» 80% $44,6 млн миллиардер Кен Гриффин (США) Передал стегозавра в аренду Нью-Йоркскому музею естественной истории

3. Тираннозавр «Стэн» 70% $31,8 млн власти Абу-Даби Музей естественной истории в Абу-Даби

4. Тираннозавр «Сью» 90% $8,36 млн Чикагский музей естественной истории там же

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