Бывший жених рассказал, как рассыпалась красивая жизнь Дианы Шурыгиной: Ходила в церковь, мечтала о детях и жила на 10 миллионов в месяц, а закончила уголовкой

Диана Шурыгина Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Это был настоящий национальный скандал, который обсуждала вся страна. Историю пересказывали всюду – в интернете, в газетах, на радио. Но началось все именно с ТВ.

СКАНДАЛ И СВАДЬБА

В январе 2017-го в студии «Пусть говорят» сидел олененок с большими глазами. Диана Шурыгина из Ульяновска для программы сделала прическу, накрасилась, но было видно, что под макияжем прятался совсем еще ребенок. Диана вспоминала, что с ней произошло несколько месяцев назад на вечеринке у друзей. Девушке тогда еще было 16 лет, а в той компании были и взрослые ребята. Выпивали. Танцевали. Когда Диану развезло, она решила найти комнату, чтобы отлежаться. Следом за ней, - рассказывала, - зашел 21-летний Сергей Семенов, ударил по лицу, повалил на кровать и изнасиловал. Диана кричала, но в доме громко играла музыка, ее никто не услышал.

Позже родители девушки написали заявление в полицию. Начались разбирательства, которые выхлестнуло далеко за пределы Ульяновска. Общественное мнение разделилось. Кто-то верил девушке (побои были зафиксированы судебными экспертами), кто-то – близким арестованного Семенова, утверждавшим, что Шурыгины парня оклеветали и якобы вымогали миллион рублей, обещая закрыть дело.

Те пять эфиров на Первом канале стали настоящими хитами по количеству просмотров, а Диана, несмотря на всю трагичность темы, - настоящей звездой. Ее пародировали, ее фразы разодрали на мемы - знаменитое «На донышке» наверняка помнят все. Число персональных подписчиков Дианы в одной из соцсетей перевалило за миллион.

Во время съемок оператор Первого Андрей Шлянин так был потрясен историей несчастной девушки, что влюбился без памяти и предложил ей руку и сердце. Через полгода после съемок (Диане исполнилось 18, Шлянину шел 29-й) пара поженилась и Шурыгина окончательно переехала в Москву.

Это конец 2017 года. В мае 2026-го Диану Шурыгину арестовали, обвинив в распространении порнографии. Для большинства обывателей только эти две точки и зафиксировались в памяти – слава после ТВ-шоу 9 лет назад и нынешнее СИЗО. А что с Дианой было между этими событиями? Некоторые детали мы восстановим с помощью бывшего жениха Дианы Шурыгиной – криптоинвестор Святослав Гусев знал девушку еще с того же 2017-го, позже они два года жили вместе и даже собирались пожениться.

Святослав Гусев и Диана Шурыгина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

2 МЛН РУБЛЕЙ ЗА ЗНАКОМСТВО

- Святослав, если вас попросят назвать три слова, которые лучше всего характеризуют Диану, как человека - какие придут на ум первыми?

- Хороший вопрос. Будто на сеансе у психолога… Отвечу, как есть. Неразумная. Наивная. Доверчивая.

По словам Святослава, с Дианой они познакомились в офисе агентства, которое зарабатывало на продвижении блогеров.

- У меня тогда был собственный сервис по маркетингу в интернете, один из ведущих в стране. Я работал почти со всем российским шоу-бизнесом, - объясняет Святослав.

На тот момент это просто мимолетное знакомство. Диана еще была замужем. Однако отношения с взрослым мужем очень быстро расстроились. Уже в 2019 году они развелись, а у Дианы появился новый жених – IT-предприниматель Денис Ребров. В светских новостях рассказывали красивую историю их знакомства – Ребров якобы случайно увидел девушку в ресторане, а потом начал искать встречи.

- На самом деле говорят, что Дениса с Дианой познакомили вы. И бизнесмен даже заплатил за это.

- Ну, не лично познакомил, конечно. Но в целом так и было. Многие богатые мужчины платят агентствам, чтобы их познакомили с кем-то известным для совместного пиара и привлечения внимания - снять совместное видео, разыграть роман и так далее. С таким запросом в нашу компанию действительно обратился клиент: «нужна популярная девушка, чтобы сделать инфо-повод для СМИ, будто мы пара, бюджет - 2 миллиона рублей». Ему предложили устроить романтическую встречу с Дианой. Это обычный маркетинг в стиле «Дома 2». Я как руководитель лишь мимолетно знал об этом проекте, получая еженедельную сводку с отчетами. Подробностями никогда не интересовался - у нас в системе десятки тысяч клиентов и блогеров. Но в итоге у Дениса с Дианой рекламный контракт перерос в настоящий роман. Такое тоже случается.

«ХОДИЛА В ЦЕРКОВЬ, ХОТЕЛА ДЕТЕЙ»

С Ребровым Диана рассталась в 2022 году. А с 2023-м ее новым возлюбленным стал сам Святослав Гусев.

- Это был очень яркий период, - рассказывает криптоинвестор. - Как девушка Диана была буквально идеальна во всем. Любила готовить, сама убиралась в квартире, занималась спортом, заботилась обо мне, как влюбленные женщины забояться о своих мужчинах, познакомила меня с родителями. Честно говоря, у меня сейчас даже слеза потекла по щеке, когда я это вспоминаю. (Мы разговариваем по телефону, - Авт.). Тогда Диана ходила в церковь, хотела детей. У нее была мечта развивать блог - рассказывать девушкам про спорт и правильное питание.

- Диана общалась со своими родителями? Вас она с ними знакомила?

- С мамой и младшей сестрой Дианы я был знаком еще с 2020 года - присутствовал на некоторых передачах. С папой никогда не общался. Диана с родными регулярно общалась, созванивалась. Потом мы с ней приезжали в Ульяновск на майские праздники. За те дни, что мы жили под одной крышей, семья мне показалась хорошей. Я даже удивился, потому что до этого слышал про них разное. Но это все было со слов других людей – якобы отец после той вечеринки избил Диану и заставил писать заявление про изнасилование. Диана об этом никогда не говорила.

- А о браке с оператором Шляниным вспоминала? Почему так быстро вышла замуж и развелась?

- Нет, темы наших бывших мы в разговорах с ней никогда не затрагивали.

«ЕЕ УВЕЗЛИ В НАРУЧНИКАХ»

- Чем Диана зарабатывала, когда вы были вместе?

- Диане тогда не нужно было работать. Я арендовал для нас апартаменты в Москва-Сити за 750 тысяч рублей в месяц. В среднем мы ежемесячно тратили около 10 миллионов рублей. Со мной она жила той жизнью, о которой мечтают девушки, насмотревшиеся социальных сетей – у красотки есть богатый мужик, а деньги никогда не кончаются. Но у Дианы начался срыв. Из-за запрещенных веществ. И все рухнуло, как по щелчку пальцев. Дианы, которая мечтает о детях, я больше никогда не видел.

О проблемах Дианы Шурыгиной с наркотиками журналисты писали еще в конце 2010-х. Она даже в реабилитационном центре побывала. По словам Святослава Гусева, он надеялся, что все это осталось в прошлом.

- Вы ведь с ней планировали пожениться. Но за несколько недель до свадьбы все сорвалось. Почему?

- Однажды Диана пришла домой в очень странном состоянии, похожем на наркотическое опьянение. У меня в гостях был сосед - врач. И он начал говорить Диане про здоровый образ жизни. Это вывело ее из себя, она стала кидать в него посуду, а в меня запустила граненный стакан. Он разбился – осколки вошли в руку. Сосед вызвал полицию. Диана и на патрульных стала кидаться. Ее в наручниках увезли в отдел, а меня – в больницу, где хирург доставал из руки осколки. И пока я сидел там в приемном отделении, проходившие мимо медсестры говорили: «в следующий раз она в тебя нож запустит…» Они-то на людей в измененном сознании насмотрелись. Я понял, что дальше продолжать отношения не нужно.

О проблемах Дианы Шурыгиной с наркотиками журналисты писали еще в конце 2010-х Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

ВЕРБОВАЛА ЛИ ШУРЫГИНА ПОДРУГ?

Напомним, что Диану Шурыгину обвинили в распространении порнографии. По версии следствия, 27-летняя красотка записывала для платформы OnlyFans порно-ролики, которые распространялись по платной подписке. Вместе с ней по делу проходят модель Настя Холод (по паспорту Анастасия Овчинникова), которая снималась с Шурыгиной, и немецкий продюсер Людвиг Кричкер - он отвечал за перелеты девушек в другие страны, аренду студий и аппаратуры.

- По разным версиям аккаунт на OnlyFans появился у Дианы то ли в 2021-м, то ли в 2024-м году.

- Когда мы начали встречаться, у Дианы уже не было там профиля, она его закрыла. На тот момент она работала как обычный блогер - продавала рекламу в сторис, снимала рекламные видео для брендов. Насколько я знаю, ролики «18+» она начала снимать во второй половине 2025 года уже на других платформах, но могу ошибаться. Это было уже после нашего расставания. Мне знакомые скинули несколько видео. Я звонил ей и говорил, что она меня позорит и что из-за роликов с девушками у нее могут быть проблемы.* Она меня слышала, но не слушала. После переезда из России на Бали Диана встала на скользкую дорожку, там все пороки, с которыми она боролась предыдущие годы, вылезли наружу. Она мне звонила потом, говорила, что мы когда-нибудь можем помириться. Будто не понимала, что снявшись в полноценном порно, поставила крест на наших отношениях. Я бы никогда не стал бы строить отношения с такой девушкой, тем более представлять ее в роли матери своих детей…

- Есть версия, что Диана вернулась с Бали в Москву, чтобы вербовать на съемки «18+» своих знакомых девушек.

- Я это слышал только из СМИ, никто из наших общих знакомых ничего подобного не говорил. Лично я сомневаюсь, что она кого-то вербовала. Не нужно человека настолько демонизировать - как бы к ней люди ни относились.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

КСТАТИ

Уголовное дело – месть за уведенного из семьи мужчину?

Многие считают, что на деятельность Дианы Шурыгиной на закрытых платформах для платных подписчиков правоохранители обратили внимание не просто так. Якобы заявление на нее могла написать бывшая супруга Святослава Гусева - Ксения, которая раньше работала в одном из силовых ведомств. Якобы до этого она уже устраивала проблемы другим девушкам, появлявшимся около ее экс-мужа. Например, посодействовала, что одной из них на 50 лет закрыли въезд в Россию. Знакомые и родные Шурыгиной считают, что теперь и ей самой прилетело «бумерангом» - за то, что когда-то увела Святослава из семьи. По крайней мере, друзьям Диана не раз говорила, что очень боится мести Ксении. Теперь все вспоминают те разговоры – не зря, выходит, боялась?

- Задержание Дианы может быть связано с вашей бывшей? – спрашиваю у Святослава.

- Такие слухи действительно есть, но я свечку я не держал, поэтому утверждать что-либо наверняка не могу. Однако ранее были случаи, когда моя вторая супруга (Гусев прожил с Ксенией около 4 лет, - Авт.) устраивала серьезные проблемы моим знакомым девушкам. Диану она ненавидела буквально всем сердцем, потому что та увела меня из семьи. Но если посмотреть на эту ситуацию трезво, первопричиной всей этой ситуации вокруг Дианы являются действия самой Дианы - в СИЗО она попала за конкретное нарушение Уголовного кодекса. И все риски она осознавала - ее предупреждал не только я, но и подруги.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Так было или не было?

- Саму тему изнасилования Диана когда-нибудь поднимала в разговорах с друзьями? До сих пор ведь спорят, оговорила она тогда Семенова или нет.

- В узком кругу «своих», она тоже назвала это изнасилованием, - говорит Святослав Гусев. - Давайте посмотрим на ситуацию объективно. Девушке было 16 лет, она в состоянии алкогольного опьянения, к ней в комнату зашел взрослый мужик - 21 год, и изнасиловал. Про какую клевету тут можно говорить? Моей старшей дочери сейчас 13 лет, это ребенок. И 16 лет - это тоже еще ребенок. Изнасилование было и следствие это доказало.

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