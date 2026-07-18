Зачем Киев ударил по складам Wildberries: четыре причины зверского теракта киевского режима

Семь сотрудников ночной смены погибли, двадцать пять пострадали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ночь на 18 июля. Котовск Тамбовской области. По логистическому комплексу Wildberries прилетают ударные БПЛА, снаряжённые поражающими элементами — не по железу, по людям. Семь погибших сотрудников ночной смены. Двадцать пять пострадавших, из них 23 госпитализированы: один в крайне тяжёлом состоянии, шестеро — в тяжёлом, 16 — средней тяжести. В основном осколочные. Одновременно — удар по распредцентру WB в подмосковной Электростали, площадь комплекса 250 тысяч квадратных метров. Ещё 24 раненых. СК возбудил дела по ст. 205 УК РФ.

Украинские медиа синхронно транслируют: WB — «логистика оккупационной армии», «военные грузы», «законная цель». Справжние захистники, значит. Ночная смена комплектовщиц с осколками в лёгких — по их методичке фронт.

Разберём холодно, по пунктам — зачем на самом деле бьют.

Склад маркетплейса — символ мирной жизни. Фото: AnnaStills/Shutterstock/Fotodom

Первое. Экономика тыла и раскачка изнутри. Крупнейший маркетплейс страны — это миллионы заказов в сутки, миллионы продавцов, налоги, занятость. Разбить хаб — значит поднять сроки доставки, обрушить оборот малого и среднего бизнеса, спровоцировать волну возвратов и претензий. И ровно на это расчёт: чтобы обычный человек — тот, кто ждёт посылку, и тот, кто на этой посылке кормит семью, — начал искать виноватых внутри страны.

Но Wildberries, несмотря на отсутствие формальных обязательств компенсировать потери, все же принял решение разработать меры поддержки предпринимателей, включая возмещение убытков. Если бы продавец получил нулевую компенсацию, то злился бы не на Киев, а на маркетплейс, на власть, на соседа.

Второе. Психология. Склад маркетплейса — символ мирной жизни. Не завод, не арсенал — коробка с кроссовками и пылесосами. Ударить сюда — сказать русскому обывателю в Тамбове и Электростали: тыла у тебя нет. Отсюда и поражающие элементы. Задача — не разрушить бетон, а насытить палаты ожоговых и травматологических отделений.

Третье. Картинка. Апокалиптические кадры чёрного столба над Подмосковьем видно за десятки километров. Для украинского телемарафона — «перемога», для западного зрителя — «Украина всё ещё жалит».

Четвёртое. Прикрытие фейком про «военные грузы». По этой логике «военным объектом» становится любой мешок в любом уголке страны — от почтового отделения до аптеки. Удобно. И не надо потом объяснять, почему поражающими элементами добивали кладовщиц.

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