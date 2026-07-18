Урал борется с паводком

МЧС России продолжает защиту населенных пунктов и ликвидацию последствий масштабного паводка в Свердловской области. Фото: стоп-кадр видео

МЧС России продолжает защиту населенных пунктов и ликвидацию последствий масштабного паводка в Свердловской области.

«В регионе функционируют 8 пунктов временного размещения (ПВР) в Ирбитском муниципальном округе, городском округе Ирбит и Камышловском городском округе, - сообщили KP.RU в субботу, 18 июля, в 8 мск в пресс-службе Российского чрезвычайного ведомства. - В ПВР временно проживают 90 человек, в том числе 29 детей. Остальные эвакуированные граждане разместились у родственников и знакомых».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Оперативные группы ведомства и местные комиссии обеспечивают непрерывный гидрологический мониторинг, - читаем в сводках МЧС РФ. - Спасатели организуют лодочные переправы для изолированных территорий, проводят подворовые обходы и оказывают адресную помощь. Жителям доставляются продуктовые наборы, бутилированная вода… А также выполняются запросы на доставку необходимых медикаментов и организацию транспортного сообщения».

«Воздушная разведка с применением вертолета Ми-8 и беспилотных авиасистем позволяет в режиме реального времени отслеживать развитие паводковой обстановки».

КСТАТИ

В Ирбитском районе завершено укрепление периметра сельскохозяйственного предприятия «Килачевское» с помощью более 4 тысяч мешков с песком, ведется откачка поступающей воды мотопомпами.

«В ближайшие дни ожидается незначительный подъем уровня воды на отдельных участках».

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«К ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечено 475 человек и 139 единиц техники», - рассказали также нам в пресс-службе.

Выражаем благодарность коллегам за предоставленное видео.