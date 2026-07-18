Владимир Потанин: «Капризному ребёнку вернули игрушку»

Владимир Потанин, президент «Норникеля». Автор фото: Роман Кручинин

Напомним, что нападающий сборной США Фоларин Балогун получил прямую красную карточку в матче со сборной Боснии и Герцеговины. Такая карточка автоматически означала пропуск следующей игры — против Бельгии. Однако ФИФА за несколько дней отменила отстранение, сославшись на одну из статей своего кодекса. Балогун вышел на поле, но США всё равно проиграли бельгийцам со счётом 1:4.

Выяснилось, что за кулисами этого решения стоял прямой диалог между президентом США Дональдом Трампом и главой ФИФА Джанни Инфантино. Глава Белого дома публично подтвердил, что просил отменить дисквалификацию — и просьба была удовлетворена.

Владимир Потанин, президент «Норникеля», в подкасте «Вне формата» отметил, что США считают, что у них привилегированное положение.

«Было такое впечатление, что у капризного ребенка в семье отобрали игрушку, а потом ее вернули», — заметил он. Однако именно это высвечивает куда более серьёзную проблему: избирательность в применении спортивных санкций.

Потанин обратил внимание на контраст: практически одновременно с историей Балогуна английского защитника Джарелла Куансу дисквалифицировали на два матча. Получается, что один футболист избежал наказания, а другой понёс более суровое — и это при том, что поводы были сопоставимы. «Один отсидел за другого», — резюмировал спикер, подчёркивая, что такая несправедливость бросает тень на весь международный регламент.

Но, по мнению Владимира Потанина, корни происходящего уходят гораздо глубже, чем нынешний чемпионат. Он напомнил, что в 60–80-е годы прошлого века политика тоже вторгалась в спорт, однако тогда это считалось дурным тоном. Договорные матчи и судейские скандалы случались, но их принято было стыдливо замалчивать, а виновные обещали исправиться. Сегодня же, как считает собеседник, подобные вмешательства происходят открыто и без тени смущения.

В качестве исторического фона он привёл пример с зимней Олимпиадой 1976 года. США тогда получили право провести Игры в Колорадо, но в итоге отказались — и, казалось бы, должны были лишиться доверия. Однако следующую Олимпиаду без колебаний отдали Лейк-Плэсиду, где организаторы умудрились поселить часть атлетов в переоборудованную тюрьму. А в 2002 году в Солт-Лейк-Сити канадским фигуристам вручили дополнительные золотые медали наряду с российскими спортсменами, породив один из самых громких судейских скандалов в истории фигурного катания.

«Американцы уже давно не брезгуют таким неуважительным отношением к правилам международного спорта», — констатирует Потанин, подводя черту под многолетней чередой прецедентов. По его убеждению, это не случайные эксцессы, а системная черта современного спортивного миропорядка, где одна сверхдержава чувствует себя вправе диктовать условия.

Отвечая на вопрос о том, слишком ли много политики в футболе, который раньше казался неприкасаемым, Потанин признал: полностью избавиться от этого влияния вряд ли удастся. Однако выход видит в создании системы сдержек и противовесов, где решения принимались бы с учётом мнения разных стран, а не в угоду одному центру силы. «Когда одной державе можно всё, а другим ничего — это однополярный мир в спорте», — резюмирует он, призывая к более взвешенному подходу.