«Всем сотрудникам ДПС привет!»: Екатерину Волкову приняли за другую актрису. Вот что было дальше

Екатерина Волкова рассказала, как сотрудники ДПС приняли ее за другую актрису Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Екатерина Волкова на полях VK Fest в Москве поделилась с корреспондентом KP.RU забавной историей, которая приключилась с ней на дороге. Сотрудники ДПС приняли ее за другую звезду кино, Волкова не стала отказываться от чужой славы и тем самым спасла себя от штрафа.

«Однажды меня остановили сотрудники ДПС и спросили: "Это вы в "Курсантах" играли?" А там снималась Елена Захарова. Я ответила: "Да, да, это я"», - рассказала Волкова. Автоинспекторы остались довольны ответом и отпустили артистку с миром.

Актриса Екатерина Волкова: «Всем сотрудникам ДПС привет!»

Екатерина Волкова призналась, что позже связалась с Еленой Захаровой и покаялась в содеянном. «Леночка, прости, я выдала себя за тебя», - призналась актриса.

Фестиваль VK Fest проходит в Москве 18 и 19 июля на ВДНХ. В этом году организаторы сделали акцент на семейном отдыхе — для детей и подростков подготовили отдельные зоны с играми и мастер-классами. Гостей ждут выступления Zivert, Татьяны Куртуковой, Доры, Boulevard Depo, t.A.T.u., «Агаты Кристи», FEDUK, JONY, Артура Пирожкова и многих других. Также на Синей дорожке появятся десятки известных гостей, включая Екатерину Волкову.

KP.RU ведет прямую трансляцию фестиваля.

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