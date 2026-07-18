У этих звезд перестали покупать недвижимость: После скандала с Долиной ее коллеги не могут избавиться от дорогих квартир и домов

Артисты порой переоценивают свое жилье, считая, что проживание звезды автоматически дает наценку. Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock/Fotodom

За последнее время сразу несколько звезд не могут продать свое элитное жилье. Сайт KP.RU составили список недвижимости, которую звезды пытаются продать — но безуспешно. Уточнили цены на звездную недвижимость по данным на 18 июля 2026 года.

ПОЧЕМУ ЗВЕЗДЫ НЕ МОГУТ ПРОДАТЬ ДОМА

Исследований на тему причин, по которым звезды не могут избавиться от своих квартир и домов (в элитных ЖК, поселках, с приличным ремонтом и обстановкой), никто не проводил. Но есть предположения и оценочные мнения профессионалов.

Риэлторы, работающие на рынке загородной элитной недвижимости, рассказали нам: «Элитная недвижимость всегда относилась к сегменту, который продается небыстро. Отвечая на вопрос — почему недвижимость звезд продается так неспешно, можно назвать несколько дополнительных причин. Артисты порой переоценивают свое жилье, считая, что проживание звезды автоматически дает их жилью наценку — переубедить некоторых в обратном сложно. Как и в том, что дома, построенные в «нулевые» в категории «элитное жилье», не в приоритете у покупателей в этом сегменте. Сначала они рассматривают дома, построенные после 2010 года. Круг покупателей элитного жилья сегментирован — он узкий, поэтому такие сделки всегда идут неспешно. Люди выбирают долго. Предпочтение отдают новым объектам недвижимости. За последний год немного реже стали смотреть дома со «звездным статусом». Напрямую об этом не говорят, но этот тренд временный и может быть связан с недавним громким ЧП и продажей квартиры одной известной певицей».

Речь о том, что после скандального процесса с квартирой певицы Ларисы Долиной, некоторые покупатели избегают сделок с недвижимостью звезд.

СПИСОК ЗВЕЗД, КОТОРЫЕ ПРОДАЮТ ЖИЛЬЕ

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров продает загородный дом 8 месяцев — с ноября 2025 года. После развода Дибров выставил недвижимость в Подмосковье на продажу за 570 млн. руб. Хочет купить на вырученные деньги квартиру в центре Москвы. 18 июля 2026 года цена на загородный дом Диброва 490 млн. руб. Таким образом цена с момента первой продажи снижена на 80 млн. руб. Площадь дома 1250 кв м, 15 соток, 19 км от МКАД, коттеджный поселок «Успенские поляны» в Одинцовском районе.

63-летний певец Григорий Лепс, как и Дибров, стал холостяком и спешит избавиться от громадных особняков, у него их два рядом друг с другом — один для жизни большой семьи, второй для офиса и отдыха. Продажу Лепс начал с конца прошлого года. 18 июля 2026 года цена на загородную недвижимость Лепса составляет 1 млрд. 500 млн. руб. В охраняемом поселке «Коровино» на 40 сотках продается два дома: первый площадью 1885 кв м, второй — 2765 кв м.

35-летний певец Никита Пресняков два с лишним года продает дом, который ему подарила Алла Пугачева. Бабуля переписала на старшего и любимого внука загородный дом на Истре, который был построен по ее вкусу. 18 июля 2026 года этот дом продается за 124 млн. 975 тыс. руб. Особнячок расположен в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища в 45 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Площадь дома 760 кв м, участок 80 соток.

77-летняя Алла Пугачева продает квартиру в Москве четвертый месяц. Объект недвижимости находится в центре Москвы, недалеко от метро «Кропоткинская» в районе Арбата, в ЖК «Филипповский». Площадь 303, 9 кв м. Кадастровая стоимость квартиры 222 млн руб, рыночная 380 млн руб.

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