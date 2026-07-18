Ида Галич забыла, когда последний раз отдыхала. Фото: стоп-кадр видео

Знаменитая российская телеведущая Ида Галич призвала россиян «поднапрячься» и больше работать. С соответствующим заявлением она выступила на VK.Fest. Кадры появились в распоряжении KP.RU.

О сложности жизни звезда заговорила во время общения с журналистами. Туда она явилась в необычном желтом парике, после чего принялась рассуждать о текущей ситуации. И сразу же подчеркнула, мол, все изменилось.

Ида Галич появилась на VK Fest в белом парике

По ее словам, она даже забыла, когда последний раз отдыхала. Теперь приходится работать. Трудится столько же, сколько и несколько лет назад. По крайней мере, так уверяет сама артистка.

«Из-за того, что сейчас такой интересный промежуток времени, в котором мы живем все, мы должны больше работать, чтобы сохранять заработные платы», - сказала Галич.

Тогда же она добавила, что позади у нее два года, когда ей удавалось отдыхать. Но это в прошлом.

«Сейчас тоже хорошо. Просто другой этап, когда мы все должны немножко больше поднапрячься, чтобы идти вперед. Это не хорошо и не плохо, это просто то время, в которое мы живем. И я всегда говорю, что как раньше уже не будет. Но это не значит, что будет хуже», - добавила Галич.

И остается только гадать, что скрывается за этими словами – то ли смена времен, то ли кардинальная смена имиджа артистки. Впрочем, новую прическу она тоже объяснила.

«Это такое веяние», - сказала Галич корреспонденту KP.RU.

Напомним, немногим ранее на VK.Fest появилась исполнительница хита «Матушка» Татьяна Куртукова. Та открыла фестиваль, спев гимн России.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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