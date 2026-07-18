Российский певец, шоумен и покоритель женских сердец Прохор Шаляпин признался, что уже нашел новую возлюбленную. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский певец, шоумен и покоритель женских сердец Прохор Шаляпин признался, что уже нашел новую возлюбленную. Однако сейчас она находится в больнице. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом KP.RU на фестивале VK Fest на ВДНХ.

Журналист поинтересовался, не боится ли Шаляпин наличием девушки «отпугнуть» многих фанаток. Однако артист сразу обозначил, что даже не думает опасаться подобного. Следом артист пошутил, мол, его возлюбленная «уже в годах».

Прохор Шаляпин рассказал о новых отношениях

«Мое сердце не свободно, она сейчас в больнице находится. Да, она ходячая», - иронично добавил Прохор.

Он также отметил, что не собирается раскрывать всех деталей. Ибо, мол, многочисленные фанаты и постоянное внимание тоже утомляют.

«У меня все нормально с личной жизнью. Но выводить на кадр я не хочу, понимаете? Не хочу вот этого лишнего пиара, злословья и желтухи. Мне всего хватает. Я сейчас купаюсь в любви, зачем мне это надо? Я уже свое отсидел в ток-шоу, я уже превозмог на несколько десятилетий вперед», - резко стал серьезным Прохор.

Тогда же он добавил, что поводы для беспокойства все же есть. Главный из них – злые языки.

«Сейчас сглазим еще, окочурится моя девушка раньше времени. И все. Я не хочу быть черным вдовцом. У меня одна жена умерла уже», - добавил Шаляпин.

Артист также отметил, что имеющаяся у него сейчас подруга – человек непубличный. Правда, это не точно. Ибо не помнит.

«Моя подруга? Непубличная. Она половину жизни своей забыла, не помнит. Мы давно вместе, но ненадолго, судя по анализам», - с улыбкой добавил Прохор.

На том же VK Fest внимание привлекла певица Татьяна Куртукова. Она рассказала о «сосеночках» Юрия Лозы и призналась, что никакого конфликта между ними нет. Тот, мол, просто предложил песню, но получил вежливый отказ.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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