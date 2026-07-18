Фото: REUTERS.
Увольнение Зеленским министра обороны Украины Михаила Федорова необычно активно обсуждается на Западе. Раньше кадровые решения главаря киевского режима, даже если они вызывали вопросы у его спонсоров, на общественный суд не выносились. Но с 35-летним Федоровым, которого уже успели окрестить чуть ли не «гением беспилотников», случилось иначе.
Протесты против его увольнения, организованные подконтрольными Западу НКО внутри Украины не в счет: они, скорее, предназначены, чтобы выразить Зеленскому «фи» за его решение, имеют чисто декоративный характер и реальной угрозы его власти не представляют. Другое дело оценки - нарочито публичные, - которые делают самые верные союзники Киева.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус – чуть ли не самый активный сторонник Зеленского в Европе – написал уже уволенному Федорову «нетипично прямолинейное» письмо, которое редакционным объединением RND тут же было оценено как косвенное послание Зеленскому. «Спасибо, дорогой Михаил, за прекрасную и доверительную совместную работу в последние месяцы! Вместе мы продвинули дальше стратегическое сотрудничество наших стран, - пишет Писториус в письме, которое явно неслучайно оказалось в распоряжении журналистов. - Я очень сожалею, что ты не можешь продолжить свою работу, и надеюсь, что ты и далее будешь оставаться политически активным». Что это, как не прямой упрек главе киевского режима со стороны одного из главных его спонсоров?
Фото: REUTERS.
Но не только Писториус решился на критику Зеленского за отставку «эффективного» Федорова. «Для Европы это (увольнение Федорова – Ред.) вовсе не далекие дворцовые интриги, - пишет EUObserver. - В последние дни пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству». Теперь непонятно, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок, добавило издание.
На чем же «погорел» Михаил Федоров? Как ни странно, на тех же дронах.
«Популярность дронов - вот проблема», которая привела к отставке Федорова, - приводит The New York Times слова депутата Верховной Рады от оппозиционной партии «Голос» Николя Давыдюка. Федоров стал «проблемой и угрозой» для Зеленского, поскольку выступал за чисто технологическую модернизацию украинской армии, которая была широко популярна, но против которой выступал главнокомандующий ВСУ Сырский.
Фото: REUTERS.
Федоров возглавлял МО всего полгода, но за это время получил широкую популярность как министр, продвигавший современные реформы в армии, ставящие во главу угла беспилотники, и отказавшийся от многих контрактов на традиционные вооружения. «Федорова уволили после того, как он заблокировал закупки артиллерийских боеприпасов в пользу беспилотников, - разъясняет ситуацию The New York Times. - Командующий вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский настаивал на том, что боеприпасы по-прежнему нужны для ведения ожесточенных окопных боев на востоке страны».
Всего неделю назад Федоров в интервью Politico заявил: «Если у нас будет достаточно ресурсов, чтобы запустить новый цикл военных инноваций до того, как Россия адаптируется к нынешнему, мы получим еще полгода». И практически хвастался, что, возглавив министерство, отказался от закупок традиционных вооружений в пользу инновационных беспилотников.
Здесь молодой да ранний уже экс-министр обороны явно не рассчитал свои силы. «Федоров, объясняя разногласия (с Сырским – Ред.) по поводу стратегии (ведения войны – Ред.), также указал на корыстные интересы в оружейной промышленности. По его словам, его решение переориентировать закупки на дроны угрожало интересам бизнеса», - пишет The New York Times. «Предположительно, мы вели себя очень плохо как государство, потому что нарушали бизнес-стратегию компании», - наконец-то признал Федоров свою ошибку.
Фото: REUTERS.
Согласно сообщениям украинских СМИ, ключевой спор в период, предшествовавший отстранению Федорова, разгорелся вокруг закупок традиционной военной техники. Особое недовольство военных и связанных с ними бизнесменов, вызвало то, что уже экс-министр отменил или объявил открытыми тендеры на закупку самых распространенных боеприпасов - 155-миллиметровых артиллерийских снарядов натовского калибра, а также приостановил все закупки боеприпасов малой дальности. По словам Федорова, он таким образом сэкономил 100 миллионов долларов. Но экономия для государства здесь – обворовывание коррумпированного бизнеса.
Почему в противостоянии Федорова с Сырским Зеленский взял сторону последнего? Это связано с тем, объясняет Responsible Statecraft, что «гораздо более опытный Сырский показал себя ловким политическим игроком - впрочем, возможно, не потребовалось особых усилий, чтобы объединить многочисленные элиты, которые могут проиграть от реформ Федорова, в блок, выступающий против него».
К тому же 60-летний генерал Сырский не считается человеком, преследующим послевоенные политические амбиции. Его предшественник Залужный, который не скрывал намерений пойти в политику, был заблаговременно снят Зеленским и отправлен послом в Лондон. Генерал Буданов*, бывший глава СВУ, был назначен руководителем офиса Зеленского, чтобы, как утверждает The New York Times, «усложнить его потенциальную борьбу за президентское кресло после войны».
Но вот с гражданским Федоровым у главаря киевского режима может случиться осечка: не проявлявший раньше больших политических амбиций экс-министр обороны может последовать совету Писториуса «оставаться политически активным». Федоров, похоже, становится для Европы №1, когда придет черед менять Зеленского.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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