Конфликт Федорова и Сырского пролил свет на будущее Украины Фото: REUTERS.

Увольнение Зеленским министра обороны Украины Михаила Федорова необычно активно обсуждается на Западе. Раньше кадровые решения главаря киевского режима, даже если они вызывали вопросы у его спонсоров, на общественный суд не выносились. Но с 35-летним Федоровым, которого уже успели окрестить чуть ли не «гением беспилотников», случилось иначе.

Протесты против его увольнения, организованные подконтрольными Западу НКО внутри Украины не в счет: они, скорее, предназначены, чтобы выразить Зеленскому «фи» за его решение, имеют чисто декоративный характер и реальной угрозы его власти не представляют. Другое дело оценки - нарочито публичные, - которые делают самые верные союзники Киева.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус – чуть ли не самый активный сторонник Зеленского в Европе – написал уже уволенному Федорову «нетипично прямолинейное» письмо, которое редакционным объединением RND тут же было оценено как косвенное послание Зеленскому. «Спасибо, дорогой Михаил, за прекрасную и доверительную совместную работу в последние месяцы! Вместе мы продвинули дальше стратегическое сотрудничество наших стран, - пишет Писториус в письме, которое явно неслучайно оказалось в распоряжении журналистов. - Я очень сожалею, что ты не можешь продолжить свою работу, и надеюсь, что ты и далее будешь оставаться политически активным». Что это, как не прямой упрек главе киевского режима со стороны одного из главных его спонсоров?

Федоров возглавлял МО всего полгода, но за это время получил широкую популярность как министр, продвигавший современные реформы в армии Фото: REUTERS.

Но не только Писториус решился на критику Зеленского за отставку «эффективного» Федорова. «Для Европы это (увольнение Федорова – Ред.) вовсе не далекие дворцовые интриги, - пишет EUObserver. - В последние дни пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству». Теперь непонятно, сохранится ли прежний формат тендеров и закупок, добавило издание.

На чем же «погорел» Михаил Федоров? Как ни странно, на тех же дронах.

«Популярность дронов - вот проблема», которая привела к отставке Федорова, - приводит The New York Times слова депутата Верховной Рады от оппозиционной партии «Голос» Николя Давыдюка. Федоров стал «проблемой и угрозой» для Зеленского, поскольку выступал за чисто технологическую модернизацию украинской армии, которая была широко популярна, но против которой выступал главнокомандующий ВСУ Сырский.

Протесты нужны, чтобы выразить Зеленскому «фи» за его решение, имеют чисто декоративный характер и реальной угрозы его власти не представляют. Фото: REUTERS.

Федоров возглавлял МО всего полгода, но за это время получил широкую популярность как министр, продвигавший современные реформы в армии, ставящие во главу угла беспилотники, и отказавшийся от многих контрактов на традиционные вооружения. «Федорова уволили после того, как он заблокировал закупки артиллерийских боеприпасов в пользу беспилотников, - разъясняет ситуацию The New York Times. - Командующий вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский настаивал на том, что боеприпасы по-прежнему нужны для ведения ожесточенных окопных боев на востоке страны».

Всего неделю назад Федоров в интервью Politico заявил: «Если у нас будет достаточно ресурсов, чтобы запустить новый цикл военных инноваций до того, как Россия адаптируется к нынешнему, мы получим еще полгода». И практически хвастался, что, возглавив министерство, отказался от закупок традиционных вооружений в пользу инновационных беспилотников.

Здесь молодой да ранний уже экс-министр обороны явно не рассчитал свои силы. «Федоров, объясняя разногласия (с Сырским – Ред.) по поводу стратегии (ведения войны – Ред.), также указал на корыстные интересы в оружейной промышленности. По его словам, его решение переориентировать закупки на дроны угрожало интересам бизнеса», - пишет The New York Times. «Предположительно, мы вели себя очень плохо как государство, потому что нарушали бизнес-стратегию компании», - наконец-то признал Федоров свою ошибку.

У Зеленского появился еще один конкурент за власть Фото: REUTERS.

Согласно сообщениям украинских СМИ, ключевой спор в период, предшествовавший отстранению Федорова, разгорелся вокруг закупок традиционной военной техники. Особое недовольство военных и связанных с ними бизнесменов, вызвало то, что уже экс-министр отменил или объявил открытыми тендеры на закупку самых распространенных боеприпасов - 155-миллиметровых артиллерийских снарядов натовского калибра, а также приостановил все закупки боеприпасов малой дальности. По словам Федорова, он таким образом сэкономил 100 миллионов долларов. Но экономия для государства здесь – обворовывание коррумпированного бизнеса.

Почему в противостоянии Федорова с Сырским Зеленский взял сторону последнего? Это связано с тем, объясняет Responsible Statecraft, что «гораздо более опытный Сырский показал себя ловким политическим игроком - впрочем, возможно, не потребовалось особых усилий, чтобы объединить многочисленные элиты, которые могут проиграть от реформ Федорова, в блок, выступающий против него».

К тому же 60-летний генерал Сырский не считается человеком, преследующим послевоенные политические амбиции. Его предшественник Залужный, который не скрывал намерений пойти в политику, был заблаговременно снят Зеленским и отправлен послом в Лондон. Генерал Буданов*, бывший глава СВУ, был назначен руководителем офиса Зеленского, чтобы, как утверждает The New York Times, «усложнить его потенциальную борьбу за президентское кресло после войны».

Но вот с гражданским Федоровым у главаря киевского режима может случиться осечка: не проявлявший раньше больших политических амбиций экс-министр обороны может последовать совету Писториуса «оставаться политически активным». Федоров, похоже, становится для Европы №1, когда придет черед менять Зеленского.

*Признан в РФ террористом и экстремистом.

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