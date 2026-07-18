«Искусственный интеллект не должен стать монополией»: В Шанхае обсудили будущее новой технологии

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Искусственный интеллект все сильнее внедряется в нашу жизнь. Каждый второй россиянин пользуется умной колонкой и периодически спрашивает совета у ИИ, а самые продвинутые активно применяют его в работе. Генеративных моделей уже сотни. В лидерах – США, Китай и Россия. Но если страны Запада стали закрывать свои технологии от других, то Москва и Пекин придерживаются другой позиции.

- Ни одна страна, какой бы развитой она ни была, не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта. Эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, слишком мощна, чтобы развиваться без ответственности, и слишком перспективна, чтобы ее возможности ограничивались политическими разделительными линиями, - заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.

По его словам, Россия открыта к сотрудничеству на основе суверенного равенства, взаимной выгоды и уважения национальных интересов.

С 17 по 20 июля в Шанхае проходит Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC). Туда приехали более 1400 экспертов и представителей 24 стран. С программной речью на конференции выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Помимо Орешкина в российскую делегацию вошли глава Минцифры Максут Шадаев, представители МИД РФ, Минэкономразвития, а также ведущих российских компаний в сфере ИИ.

Примечательно, что Россия, Китай и еще более 25 стран учредили Всемирную организацию по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в преддверии конференции. И определили, что целями организации станут расширение международного сотрудничества в сфере ИИ, повышение доступности технологий и продвижение безопасных решений в соответствии с принципами устава ООН.

- Здесь собрались те, кто создает новые технологии и принимает решения, от которых во многом зависит будущее наших стран. Особенно важно, что разговор ведется открыто, на равноправной основе и с вниманием к интересам стран мирового большинства. Рассчитываем, что новая организация станет не очередным дискуссионным клубом, а действенным механизмом совместной работы - с конкретными проектами и измеримыми результатами, - заявил Максим Орешкин.

Примечательно, что у России и Китая сходятся глобальный подходы к развитию искусственного интеллекта. Превыше всего должны быть: интересы человека, равный доступ к информации, прозрачность и понятные этические нормы. Это не тормозит развитие, а наоборот - помогает ему. В то время как западный мир планирует применять доступ к технологиям как один из инструментов неоколониализма, Россия и Китай считают, что нужно способствовать научному и технологическому обмену.

Китай известен своими передовыми наработками в области ИИ, большим количеством новых моделей и сервисами на их основе. Россия делает акцент на практику - развитие платформенных решений и эффективное внедрение ИИ в различные сферы деятельности: городские сервисы и сервисы для жизни, финансовые технологии, здравоохранение и образование.

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