«Она одержима убийцей»: психиатр раскрыл причины свадьбы 18-летней девушки с Галявиевым, застрелившим девятерых

Пожизненно осужденный за массовое убийство Ильназ Галявиев женился. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Эта история для многих стала настоящим шоком. Накануне стало известно, что пожизненно осужденный за массовое убийство Ильназ Галявиев женился. В мае 2021 года 19-летний Галявиев ворвался в здание своей бывшей школы в Казани с ружьем и открыл стрельбу. Погибли семеро детей и две учительницы. Сейчас парню 25 лет. А его избранницей стала 18-летняя девушка по имени Диана. Журналистам она призналась, что еще 14-летней школьницей увидела задержанного Ильназа по телевизору и заинтересовалась его судьбой. Начала писать ему в СИЗО письма. В 16 лет сбежала из дома, чтобы переехать в Казань, где судили Галявиева и посещать заседания. Недавно они договорились пожениться и их расписали на территории колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области. При этом молодожены смогут видеться только раз в год – осужденным на пожизненный срок положено длительной свидание на трое суток. Но это только если преступник ведет себя в колонии хорошо…

У большинства это не укладывается в голове: школьница влюбляется в человека, который хладнокровно расстрелял ребят ее возраста, и выходит за него замуж. Как это возможно? Для чего ей это? В мотивах Дианы Галявиевой мы разбирались вместе с врачом-психиатром, наркологом, блогером и писателем Василием Шуровым.

СТАТУС: «ЖЕНА МАНЬЯКА»

- У подобного явления есть название?

- Это называется гибристофилия - любовь к маньякам и прочим преступникам. (В официальный перечень психических расстройств этот термин не внесен, но им активно пользуются ученые, сексологи и криминологи. – Авт.). Причин такой любви может быть несколько, - объясняет эксперт. - Для многих женщин человек, способный отнять чужую жизнь, ассоциируется с максимально брутальной личностью. Если говорить об истоках гибристофилии, часто это очень травмированные дети со стокгольмским синдромом. Они росли в атмосфере насилия. Для них любовь в том числе может выглядеть и вот так. Кроме того, сейчас вокруг этой темы много хайпа. К сожалению, вокруг каждого маньяка возникают фан-клубы. Это целые субкультуры людей, для которых серийные убийцы становятся «кумирами». Статус «жена маньяка» в подобной субкультуре – это некая высшая форма.

11 мая 2021 года. Галявиев идёт убивать учеников гимназии. Фото: Кадр видео.

При этом Василий Шуров отмечает, что некоторые женщины свой статус супруги серийника активно монетизируют.

- Был такой украинский маньяк - серийный убийца и педофил Сергей Ткач (на его совести 36 девочек и молодых женщин, убитых в 1980-2005 годах. - Авт.). За него вышла замуж россиянка из Ярославской области, забеременела на одном из свиданий и родила дочь даже. А потом долгое время бегала по интервью, светилась везде (подозревают, что за большие гонорары. - Авт.). А когда этот Ткач умер в колонии (спустя три года после «свадьбы». - Авт.), она даже не похороны не приехала. Понятно, что она просто эксплуатировала этот образ жены серийного убийцы.

- У юной жены Ильназа Галявиева могут быть такие же планы?

- Утверждать этого мы с вами не можем. Но девушка, на мой взгляд, очень невменяемо себя ведет. В 14 лет влюбилась в него. В 16 переехала в Казань, чтобы быть поближе и ходить на суды. То есть, она минимум четыре года демонстрирует вот это невменяемое, неуправляемое поведение, которое говорит об одержимости этим террористом.

- Я помню, как через несколько недель после казанской трагедии дочь пришла из школы в полном шоке: выяснилось, что некоторые девочки из ее класса буквально влюблены в Галявиева. А им тогда было лет по 15-16. Что это такое? Как это работает в голове у людей?

- Это возраст сепарации (постепенного перехода к независимости от родителей и взрослых. - Авт.), поиска кумиров. Кто-то с детства травмирован. Кто-то начинает «подыгрывать» за компанию. Кто-то делает это ради хайпа среди сверстников, из желания выделиться. Тут, простите, нужно сказать «спасибо» и СМИ. После массового убийства в Казани фотографии Галявиева из его соцсетей крутили по всем каналам, в том числе его изображение в маске, на которой было написано «БОГ». Так он и стал кумиром. Я напомню, что в свое время несколько фанаток Галявиева даже скинулись на гонорар для его адвоката.

Май 2021 года, Казань. Во время похорон одной из учениц 175-й школы, убитых Галявиевым. Фото: Егор Алеев/ТАСС

«ОН БОРЕТСЯ ЗА СВОЙ КОМФОРТ»

- У этой подростковой тенденции есть что-то общее с историями взрослых женщин, которые по переписке знакомятся с сидящими в колониях мужчинами, приезжают к ним, чтобы выйти замуж и потом ждут годами?

- Отчасти. Если мы посмотрим на этих женщин, часто у них была неблагополучная семья. Например, папа был сидящий или приходящий лишь время от времени, либо мать вообще воспитывала девочку одна. Эти женщины не представляют, как выглядит нормальная мужская фигура в семейных отношениях. Либо эта фигура для нее представляется очень опасной. При вечно сидящем мужчине она вроде и имеет статус жены, может даже ребенка от него родить, но жить с таким опасным человеком под одной крышей не надо.

- А страх, что однажды этот преступник может навредить и им, у них есть?

- Я думаю, что подсознательно есть. Но раз они на такое идут, он не столь велик. Плюсы такого сожительства для них перевешивают минусы.

- Вернемся к истории с женитьбой Ильназа Галявиева. Как мы знаем, эта девушка – далеко не единственная, кто ему писал. Как вы думаете, почему он выбрал именно ее?

- Я думаю, что далеко не все предлагали ему идти под венец. Плюс он смотрел фотографии, изучал, что из себя представляет человек, что ему обещает. Исходя из этого уже выбирал. Я напомню, что ранее Галявиев судился за квартиру (треть родительской квартиры по решению суда продали, чтобы начать погашать иски родственников погибших. - Авт.), у него были претензии к условиям содержания в колонии. То есть мы видим, что за свой комфорт он уже начал бороться. Жена, с которой можно побыть как с женщиной хотя бы три дня в году, - это тоже комфорт.

- Ей сейчас 18 лет. Свидания у них могут быть не чаще, чем раз в год – на трое суток. Насколько быстро такой брак может закончиться?

- Сложно сказать. Есть люди, которые долгое время поддерживают подобные отношения. Но у некоторых все заканчивается очень быстро. Может, они после первого свидания разбегутся. Давайте последим.

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