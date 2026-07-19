«Доярка из Хацапетовки» бросила пить, похудела на 17 кг, пересадила волосы: Актриса Евгения Осипова этим летом начала новую жизнь

Евгения Осипова в июле 2026 года — похудевшая и счастливая. После пересадки волос. Фото: социальные сети.

40-летняя актриса Евгения Осипова начала новую жизнь. Это потребовало определенных усилий, сейчас она в процессе кардинальных перемен — но хорошие новости уже есть. Окончательно удивить публику Женя планирует осенью. 20 лет назад на экраны вышел сериал «Доярка из Хацапетовки» (12+), после которого Евгения Осипова проснулась знаменитой. История про Золушку из провинции, в которой Осипова сыграла главную роль была невероятно популярна — ее посмотрели более трети телезрителей страны. Поэтому многим казалось, что хрупкую блондинку Женю Осипову ждет успешная карьера. Но проблемы в личной жизни обернулись проблемами со здоровьем, которые артистка сейчас успешно решает.

Сайт KP.RU рассказывает, что случилось с Евгенией Осиповой.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ АКТРИСА ОСИПОВА

Три месяца назад у Осиповой был скачок давления, «Скорая» госпитализировала, было подозрение на микроинсульт, который после обследования в стационаре не подтвердился. Евгения перед поездкой в больницу (это было за день до спектакля с ее участием) предупредила продюсера антрепризного частного театра о проблемах со здоровьем. В итоге ее уволили, сообщив что она не пришла на спектакль из-за проблем с алкоголем. Осипова и сама не захотела далее сотрудничать с таким продюсером, который перед этим уволил Екатерину Волкову тоже по надуманной причине, а на деле из-за того, что артистка имела свое мнение и высказывала его. Осипова рассказала: «Мне вызвали скорую из-за высокого давления, я оказалась в больнице из-за сосудистых проблем. Я ни разу не сорвала спектакль. Никто из актеров не скажет, что я выходила в алкогольном опьянении на сцену».

Осипова до похудения весила 80 кг при росте 167 см. Фото: кадр НТВ.

У Осиповой летом есть работа — она играет в спектаклях Театра комедии. И активно перезагружает себя.

Как рассказала сама Евгения Осипова она взялась за укрепление здоровья и преображение внешности с огромным рвением. За три месяца итоги впечатляющие: «Я уже минус 17 кг». В июне Женя с детьми отдыхала в Турции, и в отпуске сделала пересадку волос — свои редкие, а женщина захотела шевелюру погуще. Поэтому временно в спектаклях выходит в парике.

Осипова не употребляет алкоголь с прошлого года. А теперь перешла на правильное питание — результат заметен и он отличный. Одна из главных составляющих ее новой жизни — отсутствие стресса. К этому артистка шла долго. Теперь в ее жизни нет — алкоголя и вредных продуктов. Исключить стресс полностью пока не получается.

Евгения Осипова 20 лет назад в сериале «Доярка из Хацапетовки». Фото: кадр из сериала

ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМ И ПРИЧИНА АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Евгения Осипова стала сниматься в кино на последних курсах ГИТИСа. Диплом она получала звездой — на экраны уже вышел сериал «Доярка из Хацапетовки» 12+. Через несколько лет на съемочной площадке сериала «Башня» 18+ у Осиповой начался роман с оператором проекта Анатолием Симченко. Мужчина на тот момент был женат. Развелся, ушел от жены с маленьким сыном, переехал жить к Осиповой, они расписались. У Осиповой и Симченко в 2012 году родился сын Максим, в 2015 году дочь София. Семью обеспечивала Евгения Осипова, которая снималась в кино, играла в спектаклях — зритель шел на «доярку из Хацапетовки». В декрете поэтому сидела недолго. Осипова купила мужу машину, она оплачивала отпуска семьи, и все остальные расходы. Когда сыну актрисы исполнилось 9 лет, мальчику диагностировали сахарный диабет первого типа. До постановки диагноза ребенок несколько раз попадал в реанимацию, на нервной почве, из-за переживаний на фоне стресса у Осиповой случилась депрессия, гормональный сбой. Из-за этого актриса поправилась. Осипова моталась с сыном по больницам, затем училась вместе с ребенком жить по правилам диабетиков — в итоге состояние Максима стабилизировалось, и теперь у него все в порядке, благодаря контролю за здоровьем. Пока Осипова занималась сыном, муж нашел любовницу моложе его на 17 лет и ушел к ней. Пара развелась, спустя 12 лет брака. Осипова такого не ожидала — переживала тяжело, ходила к психологу. Стала выпивать, чтобы снять стресс. При росте 167 см женщина стала весить 80 кг. С 2025 года взялась за себя плотно — отказалась от спиртного, вернулась в антрепризные спектакли. Наконец-то отпустила обиду на бывшего мужа, который сегодня не принимает участия в жизни детей. А у них все хорошо, благодаря маме — учатся, посещают кружки и секции, путешествуют. Осипова поменяла гардероб, делает красивые фотосессии и планирует новую жизнь. «Из-за того, что перестала жить в стрессе, и моя жизнь нормализовалась, вес стал падать. Дети стали взрослеть, больше понимать. Я абсолютно уверена в них. Рада ролям, которые играю», — говорит Осипова. Поклонники надеются, что алкоголь артистка убрала из своей жизни навсегда.

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