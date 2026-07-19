Мозг устал жить в экранах: как помочь нервной системе при цифровой перегрузке

Нескончаемый поток цифровой информации медленно, но верно изматывают нашу нервную систему. Фото: fizkes/Shutterstock/Fotodom

Просыпаемся - и сразу в телефон, уведомления, новости. В метро или на работе - снова в экран. Работа, чаты, лента, сериал перед сном. Дети тоже с гаджетами с утра до вечера. Нескончаемый поток цифровой информации медленно, но верно изматывают нашу нервную систему, рассказала KP.RU Мария Коновалова, кандидат медицинских наук, врач – реабилитолог.

В результате головной мозг у большинства современных людей - и у взрослых, и у детей - оказывается сильно перегружен. Он постоянно взаимодействует с миром и другими людьми в основном через цифровых посредников: экраны, уведомления, мессенджеры. При этом живого, прямого контакта с физической реальностью - прогулок, общения лицом к лицу, простой ручной работы - стало заметно меньше, чем даже 10 - 15 лет назад. Мозг заметно устает от такого режима.

Чтобы вернуть нервную систему из режима цифровой перегрузки обратно в контакт с телом и реальностью, физической средой, достаточно ввести в свою жизнь несколько простых, физиологически обоснованных действий. Вот пять упражнений, которые помогут:

1. Дыхание «Квадрат» (активация парасимпатической системы)

Осознанное дыхание - один из самых быстрых способов переключить нервную систему из стрессового режима в режим восстановления и накопления ресурсов. Фото: Antonio Guillem/Shutterstock/Fotodom

Осознанное дыхание - один из самых быстрых способов переключить нервную систему из стрессового (симпатического) режима в режим восстановления и накопления ресурсов (парасимпатический).

Как делать:

Вдох на 4 счета через нос - начинайте снизу: расслабьте мышцы, надуйте живот, раскройте нижние ребра, поднимите грудину.

Пауза на 4 счета на вдохе (без напряжения).

Выдох на 4 счета - мягко через рот, через сложенные «трубочкой» губы.

Пауза на 4 счета на выдохе.

Новый цикл.

Повторяйте 3 – 7 минут. Уже через несколько минут снижается уровень стресс-гормонов, улучшается кровоснабжение мозга и внутренних органов.

2. Мягкий массаж ушных раковин

Особое внимание уделите:

- Мочке уха.

- Наружному краю раковины.

- Зоне у входа в слуховой проход.

Выполняйте мягкими, «кошачьими» движениями 1 – 2 минуты. Это улучшает локальное кровообращение, снижает общий уровень нервного напряжения и повышает стрессоустойчивость.

3. Массаж средней линии лба

Проведите 8 – 10 раз медленно от точки между бровями вверх к линии роста волос. Движения мягкие, кончиками пальцев с легким давлением.

Эта зона тесно связана с фронтальной корой мозга, отвечающей за внимание, эмоциональную регуляцию и переход в спокойное состояние. Упражнение быстро снимает поверхностное напряжение и помогает мозгу «сбросить» накопленную умственную (когнитивную) нагрузку.

4. Массаж кистей рук и пальцев

На кистях находится огромное количество биологически активных точек и нервных окончаний, напрямую связанных с центральной нервной системой. Фото: AstroStar/Shutterstock/Fotodom

На кистях находится огромное количество биологически активных точек и нервных окончаний, напрямую связанных с центральной нервной системой.

Как делать:

Тщательно разомните ладони, каждый палец и ногтевые пластины. Добавьте легкое постукивание пальцами друг о друга.

! По желанию используйте 1 – 2 капли эфирного масла (цитрусовые - апельсин, лимон, грейпфрут, бергамот) - они имеют доказанное бодрящее и антистрессовое действие через наше обоняние и лимбическую область мозга, которая играет важную роль в том, как мы чувствуем себя, реагируем на стресс и восстанавливаемся.

Это упражнение улучшает периферическое кровообращение и помогает нервной системе лучше перераспределять ресурсы.

5. Прогревание позвоночника

Спазм глубоких мышц вокруг позвоночника нарушает кровоснабжение спинного мозга и раздражает спинномозговые нервы, что усиливает общий стрессовый режим работы организма.

Простые способы:

- Теплый душ с бережным направлением струи вдоль позвоночника;

- Прогревание теплыми руками, теплой грелкой или теплыми камнями;

- Легкий массаж с теплым маслом.

Даже 5 – 10 минут прогревания помогают снять мышечный спазм, улучшить кровоток в спинном мозге и запустить процессы самовосстановления.

- Самое важно в заботе о себе - регулярность и удовольствие. Дорогу осилит идущий, - говорит Мария Коновалова.

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