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Звезды18 июля 2026 19:48

Вышел без Пересильд: кто поддерживал Ваню Дмитриенко на сцене VK Fest на ВДНХвидео

Ваня Дмитриенко появился на сцене VK Fest без Анны Пересильд
Авторы (2):
Кирилл МИШИН
Сергей ГАПЧУК
Ваня Дмитриенко появился на сцене VK Fest без Анны Пересильд

Ваня Дмитриенко появился на сцене VK Fest без Анны Пересильд

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный певец Ваня Дмитриенко, который обычно исполняет один из главных хитов - "Силуэт" - дуэтом со своей девушкой Аней Пересильд, вышел на концертную сцену VK Fest в одиночестве. Об этом сообщил корреспондент KP.RU с места событий.

"После артист исполнил песню, которая за считанные дни возглавила музыкальные чарты, — "Силуэт", его дуэт с актрисой Анной Пересильд", - отметил журналист, уточнив, что возлюбленная Вани на сцену не вышла. Зато рядом была мама Вани Дмитриенко.

Ваня Дмитриенко спел главные хиты на VK Fest без Пересильд на сцене

Ваня Дмитриенко

Ваня Дмитриенко

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам самого Вани, они с мамой нигде не могут толком пообщаться, кроме как на концерте. И хотя она все эти песни слышала миллион раз, но все равно не устает их слушать.

Как ранее писал KP.RU, Ваня Дмитриенко зажег на сцене фестиваля VK Fest на ВДНХ в модной куртке стоимостью более чем пять тысяч евро.

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