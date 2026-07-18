Ваня Дмитриенко появился на сцене VK Fest без Анны Пересильд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный певец Ваня Дмитриенко, который обычно исполняет один из главных хитов - "Силуэт" - дуэтом со своей девушкой Аней Пересильд, вышел на концертную сцену VK Fest в одиночестве. Об этом сообщил корреспондент KP.RU с места событий.

"После артист исполнил песню, которая за считанные дни возглавила музыкальные чарты, — "Силуэт", его дуэт с актрисой Анной Пересильд", - отметил журналист, уточнив, что возлюбленная Вани на сцену не вышла. Зато рядом была мама Вани Дмитриенко.

Ваня Дмитриенко спел главные хиты на VK Fest без Пересильд на сцене

Ваня Дмитриенко Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам самого Вани, они с мамой нигде не могут толком пообщаться, кроме как на концерте. И хотя она все эти песни слышала миллион раз, но все равно не устает их слушать.

Как ранее писал KP.RU, Ваня Дмитриенко зажег на сцене фестиваля VK Fest на ВДНХ в модной куртке стоимостью более чем пять тысяч евро.

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