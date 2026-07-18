Вышел без Пересильд: кто поддерживал Ваню Дмитриенко на сцене VK Fest на ВДНХ

Ваня Дмитриенко появился на сцене VK Fest без Анны Пересильд Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Известный певец Ваня Дмитриенко, который обычно исполняет один из главных хитов - "Силуэт" - дуэтом со своей девушкой Аней Пересильд, вышел на концертную сцену VK Fest в одиночестве. Об этом сообщил корреспондент KP.RU с места событий.

"После артист исполнил песню, которая за считанные дни возглавила музыкальные чарты, — "Силуэт", его дуэт с актрисой Анной Пересильд", - отметил журналист, уточнив, что возлюбленная Вани на сцену не вышла. Зато рядом была мама Вани Дмитриенко.

Ваня Дмитриенко Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

По словам самого Вани, они с мамой нигде не могут толком пообщаться, кроме как на концерте. И хотя она все эти песни слышала миллион раз, но все равно не устает их слушать.

Как ранее писал KP.RU, Ваня Дмитриенко зажег на сцене фестиваля VK Fest на ВДНХ в модной куртке стоимостью более чем пять тысяч евро.

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