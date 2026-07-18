Герой спецоперации «Z» Саян Уйнукай-Оол уничтожил пулеметчика врага

Лейтенант Саян Уйнукай-Оол и рядовой Дмитрий Крюков Фото: Минобороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Сам погибай — товарища выручай», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Благость и милосердие потребны героям».

ПРИКРЫЛ ТОВАРИЩЕЙ С ФЛАНГА

Рядовой Дмитрий Крюков

«Рядовой Дмитрий Крюков в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта противника.

В ходе движения командир группы направил стрелка Крюкова прикрывать штурмовую группу с фланга.

Дмитрий, заняв удобную для наблюдения позицию обнаружил скрытное перемещение противника, в направлении опорного пункта, где вела бой российская штурмовая группа. Подпустив противника, поближе Дмитрий открыл огонь на поражение. В ходе боя Дмитрий лично ликвидировал двух боевиков ВСУ. Благодаря бдительности и смелым действиям рядового Крюкова, удалось не допустить выхода вражеской группы подкрепления во фланг наших бойцов, что позволило штурмовой группе успешно захватить опорный пункт и закрепиться для продолжения наступательных действий».

УНИЧТОЖИЛ ПУЛЕМЕТЧИКА ВРАГА

Лейтенант Саян Уйнукай-Оол

«Заместитель командира роты лейтенант Саян Уйнукай-Оол возглавил штурмовые группы подразделения и лично вел наступление на опорный пункт противника.

Штурмовые группы скрытно выдвинулись на рубеж атаки. Сосредоточившись на замаскированной позиции, штурмовая группа по команде Уйнукай-Оола рывком атаковала позиции противника.

Однако украинские боевики оперативно среагировали и огнем из тяжелых огневых средств остановили движение штурмовой группы.

Саян понимая, что группа будет уничтожена, рискуя жизнью под плотным пулеметным огнем, выдвинулся во фланг позиции пулеметного расчета противника. Скрытно подобравшись, он точным броском гранаты уничтожил пулеметный расчет противника и ворвался на позиции продолжая вести бой.

Благодаря мужеству и самоотверженности лейтенанта Саяна Уйнукай-Оола штурмовая группа выполнила боевую задачу, захватила опорный пункт противника и закрепилась на рубеже. Под руководством своего отважного командира удерживала позиции до подхода групп закрепления».