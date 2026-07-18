Попал на телевидение случайно и заставил поверить всю страну в небылицы: чем запомнился критик Сергей Шолохов

Сергей Шолохов внес огромный вклад в развитие российского телевидения. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Шолохов, прекрасный критик и телеведущий, навеки всем запомнится мемом «Ленин-гриб», который в 1991-м придумал вместе с Сергеем Курехиным, блистательным петербургским композитором и музыкантом. Увы, и Курехин для широких народных масс тоже прежде всего - автор «Ленина-гриба». Ну, куда деваться, такое бывает: шутка, придуманная между делом, намертво впечатывается в память целому поколению. В конце концов, это был шедевр абсурдистского юмора и гениальная пародия на «Очевидное-невероятное», а заодно и на сенсационные перестроечные передачи о том, как убили Есенина (Маяковского, Горького, Сталина - нужное подчеркнуть).

Никакого отношения к знаменитому советскому прозаику Сергей Шолохов не имел, но фамилия была настоящей (что он потом и обыграл в названии программы «Тихий дом»). Дед был известным живописцем, бабушка - архитектором, мама - ландшафтным архитектором, папа - палеонтологом, изучавшим ископаемых акул и собравшим коллекцию из 100 000 их зубов. Ну, а Сергей любил русскую литературу, поступил в родном Питере на филологический факультет, потом еще в аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (защитил там диссертацию о пушкинском «Моцарте и Сальери» в кино, театре и на ТВ). С удовольствием вспоминал, как его однажды пригласили в качестве эксперта по делу одного матроса, привезшего из загранпоездки кассеты с «Греческой смоковницей», «Казановой Феллини» и «9 1/2 неделями» и чуть не загремевшего в тюрьму за распространение порнографии. («Людей сажали на четыре года за просмотр этих фильмов. Меня пригласили в горсуд решать, порнография записана на видеокассете или эротика. Я с удивлением для себя обнаружил, что до меня в составе экспертов был санитар скорой помощи, патологоанатом и заведующая библиотекой. Естественно, они были непригодны для такой работы. Адвокат, пригласивший меня в состав новой комиссии, доказал суду, что имеют право решать эти вопросы только те кандидаты искусствоведения, которые защитили диссертации по киноискусству и телевидению»). Кассеты Шолохов, а равно и все его знакомые, смотрели очень внимательно. Матроса от тюрьмы спасли, а потом Шолохов сделал на ТВ сюжет об эротике, и обвинения в ее распространении предъявлять людям перестали.

Кстати, на телевидение он попал случайно. Рассказывал захватывающую историю (верить или нет, решайте сами): «Я прилетел на кинофестиваль в израильский город Хайфу и пошел купаться. На пляже услышал отчаянный крик: «Тону!» - и поспешил на помощь. Кричала тетенька, похожая на бабу-ягу. Оказалось, ее ужалила медуза в руку, и несчастная не могла плыть. Я к ней метнулся и поволок к берегу. Это оказалась Бэлла Куркова, главный редактор художественного вещания ленинградского ТВ. Придя в себя, Бэлла Алексеевна спросила, кем я работаю. Ответил, что журналист и аспирант. «Ты нам подходишь», - сказала Куркова и вскоре приняла на работу в свою программу «Пятое колесо».

Сперва он был редактором, потом Куркова доверила ему сделать свой сюжет в «Пятом колесе» - про «Ленина-гриба». Шолохов выступал в качестве вдумчивого интервьюера, а солировал там, конечно, Курехин, вдохновенно и на полнейшем серьезе доказывавший, что раскрыл «основную тайну Октябрьской революции». Хладнокровно ссылаясь на Карлоса Кастанеду и на переписку Ленина («вчера объелся грибов, чувствовал себя изумительно»), демонстрируя фотографии из рабочего кабинета Ильича («никто из исследователей не обращал внимания на тот странный предмет, который находится у него рядом с чернильницей. Вот он, видите, сверху у него такая верхушечка...»), Курехин неторопливо подводил зрителя к выводу, что «Ленин был грибом. Более того, он был не только грибом, он был еще помимо всего радиоволной. Понимаете?»

Как вспоминала в интервью «КП» вдова Курехина Анастасия, «идея программы родилась так: однажды Сергей увидел передачу о смерти Сергея Есенина. Автор программы выстраивал доказательство того, что поэта убили, на совершенно абсурдных вещах. Показывали фотографии похорон Есенина, и за кадром говорили: «Посмотрите, куда смотрит этот человек, а вот этот смотрит в другую сторону, и это означает, что Есенина убили...» Сергей посмотрел программу и сказал мне: «Так можно доказать все что угодно».

Зрители после курехинско-шолоховского сюжета не знали, что и думать; многие поверили. Много лет спустя Шолохов комментировал: «В момент показа «грибной» передачи у экранов сидела буквально вся страна... Последовал гигантский резонанс. В Смольном, конечно, не могли подумать, что наше открытие может как-то поколебать устои. Но устои были поколеблены». Любил вспоминать, как работница ленинградского обкома, пытаясь доказать, что Ленин не был грибом, заявила: «Это неправда, потому что млекопитающее не может быть растением!» И, кстати, держал лицо игрока в покер до самого конца: и в 2020-е настаивал, что сюжет был не розыгрышем, а серьезнейшим научным исследованием.

Вскоре после этого Шолохов стал вести «Тихий дом», где говорил в основном о кино: в эпоху, когда мало кто из критиков ездил на крупнейшие кинофестивали, только он да Константин Эрнст в «Матадоре» рассказывали, что творится в Каннах, Берлине и Венеции. Брал интервью у крупнейших кинозвезд. Снимал документальные фильмы - о Никите Михалкове, Алексее Балабанове (у которого снялся в его прощальном фильме «Я тоже хочу»), Кирилле Лаврове, Алексее Учителе, фотографе Карле Булле... И все же звездный его час пришелся на 90-е.

Его супругой была Татьяна Москвина, писательница, известный кино- и театральный критик. Она скончалась в 2022 году в возрасте 63 лет. Сейчас не стало и Сергея Шолохова, ему было 67. У него остались родной сын Николай Шолохов и пасынок Всеволод Москвин, - последний и сообщил о его смерти в соцсетях.

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