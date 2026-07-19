Магнитные бури на Земле разворачиваются из-за вспышек на Солнце. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

Минувшая неделя принесла долгожданный отдых от магнитных бурь. Но в выходные астрономы заметили на солнце пару пятен, напоминающих глаза. Они смотрели прямо на Землю. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Сами по себе солнечные пятна не опасны. Да, они маркируют, отмечают области с высокой активностью. Именно около пятен чаще всего происходят солнечные вспышки, то есть взрывы, из-за которых, в конечном счете, и разворачиваются на Земле магнитные бури.

Тем не менее, пятно пятну рознь. Важна вспышечная активность. Небольшие пятна говорят о том, что создавшее их магнитное поле слабо. Энергии, которую сковывает такое магнитное поле, не обязательно разряжаться через вспышку, да и сил для взрыва может не быть. Энергия уходит «вбок» и просто распределяется где-то в солнечной толще.

Судя по всему, именно так обстоит дело с теми двумя пятнами, с которых мы начали наш рассказ. Несмотря на то, что они напоминают глаза и смотрят прямо на Землю, астрономы говорят, что последствий не будет.

Во время вспышек солнечная плазма достигает Земли (обычно через несколько дней) и вступает во взаимодействие с земным магнитным полем. Пробить его плазма не в состоянии, этому мешают фундаментальные законы физики. Но она его искажает. В этом и есть суть магнитных бурь.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Понедельник, 20 июля, не будет отмечен совершенно никакими потрясениями.

Но и дальше, вплоть до конца недели, ни единой, даже слабой, магнитной бури. Что тут лишнего писать! Нет и нет.

Но скажем больше: согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, бурь не будет аж до середины августа. Здесь, конечно, позвольте усомниться. И такое недавно уже было: на фоне долгосрочного «зеленого» прогноза в июне развернулась заметная магнитная буря. Но Лаборатория и не скрывает, что долгосрочный прогноз не точен.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

Сейчас, в разгар июля, негативно на здоровье влияют такие вещи, как пищевое отравление, тепловой удар, излишнее усердие на огороде. И, как сказал герой советского фильма, «другие излишества». Опасность магнитных бурь уходит на второй план.

К счастью, это утверждение сохранит свою силу даже осенью. Напомню (а постоянным читателям и напоминать не нужно), что в сентябре наступает сезон сильных магнитных бурь (другой – в марте). Но если мартовский «магнитный» период довольно опасен, ведь организмы наши ослаблены после зимы, то осенний переносится относительно легко.

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