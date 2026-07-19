ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира из-за смога

Вплоть до сегодняшнего утра существовали сомнения: а не сорвется ли проведение финала из-за густейшего смога, накрывшего часть северо-востока США Фото: REUTERS.

«Матч состоится в любую погоду» - это железное футбольное правило будет полностью применено к финальной игре Чемпионата мира-2026. Вплоть до сегодняшнего утра существовали сомнения: а не сорвется ли проведение финала из-за густейшего смога, накрывшего часть северо-востока США в результате обширных лесных пожаров, которые полыхают сейчас в соседней Канаде. Клубы дыма с сильнейшим запахом гари уже окутали приграничный Детройт, а также Миннеаполис, Чикаго... Смог добрался и до Нью-Йорка, рядом с которым, через Гудзон, в городе Ист-Ратерфор расположена арена «Метлайф Стэдиум», где в воскресенье пройдет главная встреча Мундиаля.

Загрязнение воздуха в сочетании с жарой уже привело к переносу матча национального футбольного чемпионата между «Чикаго Файр» и «Ванкувер Уайткэпс» - на этом настояло Агентство по охране окружающей среды США. Но по поводу ЧМ руководство ФИФА заняло твердую позицию: финалу быть!

Как сообщает Bloomberg, президент ФИФА Джанни Инфантино находится в постоянном контакте с исполнительным директором рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани. И международное футбольное руководство, и американские организаторы пришли к выводу, что никаких изменений - ни по месту, ни по времени проведения встречи - не будет. Сборные Испании и Аргентины начнут поединок сегодня, 19 июля, в 22.00 по московскому времени.

Оптимизм основан на том, что, по прогнозам Национальной метеорологической службы США, дожди, которые пройдут с утра в воскресенье, и смена направления ветра должны практически полностью рассеять смог над стадионом. Ожидается, что индекс качества воздуха упадет до умеренного и станет вполне комфортным для футболистов и зрителей. Однако, по мнению некоторых экспертов, спортсменам, возможно, придется действовать на поле несколько экономичнее для защиты легких. На всякий случай (например, при неблагоприятном изменении направления ветра), помимо регламентированных перерывов на «водопой», медицинский штаб ФИФА запланировал дополнительные паузы в каждом тайме для восстановления сил игроков.

К тому же ФИФА и Белый дом пришли к выводу, что экстренный перенос крупнейшего спортивного события на другую арену невозможен из-за телевизионных контрактов и проблем с переездом 80 тысяч болельщиков, уже купивших билеты. Есть и еще один нюанс: в перерыве матча впервые в истории ЧМ пройдет музыкальное шоу. Подготовка к нему потребовала проведения определенных работ, поэтому быстро перекинуть оборудование куда-то еще попросту не успеют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧМ-2026: Англия взяла бронзу в огненном матче с Францией 6:4, Дешам прощается, Испания отменила тренировку — итоги ночи на 19 июля

10 голов, Франция едва не похоронила Англию, Беллингем и Сака добили «диктатора Мбаппе», взяли бронзу. Что случилось 103 матче на ЧМ-2026