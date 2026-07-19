ОТРК «Искандер» может использовать для поражения целей осколочно-фугасную, бетонобойную, кассетную и ядерную боевую часть Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Западе что ни день, то праздник какой-то: потомки советских воинов, которые вместе освобождали Европу от фашизма, методично громят друг друга. Уже не только на передовой. Под улюлюканье западных СМИ братские народы планомерно уничтожают все, что досталось от бывшей державы: энергетику, логистику, транспорт.

Киевские власти также пытаются подорвать все, что необходимо России для обеспечения обороны. Обоюдные удары наносятся по нефтебазами и складам, а дронов с каждым днем становится все больше. Постепенно стираются границы мирных населенных пунктов.

Сегодня ночью Вооруженные силы России нанесли очередной ответный массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными дронами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта «ЮЖНЫЙ» Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для ВСУ.

В Киеве уничтожены:

- Киевские предприятия (ООО «Радионикс») и (ООО «Спецоборонмаш»/ГАХК «Артем»)отвечающее за производство систем управления для крылатых ракет FР-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7, -9, управляемых ракет «Нептун-МД» и аналога зенитных управляемых ракет зенитного ракетного комплекса С-300 (проект «Клон») и модернизацию самолетов МиГ-29.

- Предприятие Киев-90 (ООО «Меридиан» им. С.П.Королева), выпускающее корпуса и комплектующие для систем наведения и различных агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД»; ООО «Оаклайн» Киев, осуществляющее производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности типа «Дип страйк», изготовление деталей из карбона и аккумуляторных батарей для FPV-дронов различных модификаций, а также хранение БПЛА.

- Киевский сортировочный центр («Киевский инновационный терминал «Новая почта»), осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Фото: Минобороны РФ

В Киевской области:

- Логистический центр Тарасовка «Амтел Пропертис» (хранение, сборка и распределение отдельных комплектующих (агрегатов) для производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности).

Также дронами «Герань-4 спикер» были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ в порту «Южный» Одесской области, железнодорожные локомотивы в Запорожской области с вооружением и материальными средствами, а также логистический центр в Днепропетровске.

После ответного массированного удара по промышленным предприятиям ВПК в Киеве, Минобороны России опубликовало пост, в котором демонстрируется старт ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». Изображение сопровождает подпись «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем».

Отметим, что ОТРК «Искандер» может использовать для поражения целей осколочно-фугасную, бетонобойную, кассетную и ядерную боевую часть. Такой ракетой (а таких в России выпускается несколько десятков в месяц) можно уничтожить любой бункер в Киеве.

Также в военном ведомстве опубликовали кадры боевой работы операторов войск беспилотных систем «Южной» группировки войск, которые ведут активные бои за Константиновкой.

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