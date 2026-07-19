За сутки подразделения группировки войск «Север» уничтожили более 210 украинских военнослужащих, подразделения группировки войск «Запад» - 200, «Южной» группировки войск - 195, «Центр» - 340, «Восток» - 480, «Днепр»- 75.
Кроме 1500 украинских боевиков и иностранных наемников воины Объединенной группировки войск ВС РФ ликвидировали: восемь бронемашин, шесть орудий (среди них 155-мм гаубица М777 США) , а также более 100 автомобилей.
За это время штурмовые подразделения освободили село Вольное в Днепропетровской области. Оно в 40 км. от города Днепр.
Авиацией, дронами, ракетами наша группировка войск нанесла поражение местам сборки и хранения беспилотников, объектам топливной, энергетической и транспортной ифраструктуры ВСУ, а также скоплениям украинских боевиков в 149 районах.
Силами ПВО за это время были сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS США и 678 ударный дрон ВСУ самолетного типа.
В акватории Черного моря нашими моряками потоплены два безэкипажных катера ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции на 19 июля 2026 года были уничтожены:
673 - самолета.
284 - вертолета.
184 608 - дронов.
666 - ЗРК.
30 203 - танков и бронемашин.
1 760 - РСЗО.
35 816 - орудий.
66 870 - единиц спецтехники.
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