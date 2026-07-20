Мраморное море на карте выглядит как капля между двумя стратегическими проливами Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Какие острова славятся шедеврами деревянного зодчества? Правильно, Кижи. Но не только. Где жил Лев Троцкий, высланный из СССР? Все верно, в Мексике. Но не только. Морское побережье, облюбованное аристократией? Монако, скажем. Но не только. Вот все это «не только» - Принцевы острова в Мраморном море.

ПРИНЦЕВЫ, ОНИ ЖЕ АДАЛАР

Пока я отбиваюсь от орущих чаек на верхней палубе кораблика, идущего от стамбульского причала Кабаташ к островам Адалар (в Турции Принцевы острова никакие не Принцевы, ищите в расписании теплоходов и на электронных табло причалов слово Адалар), есть время для небольшой географической и исторической справки. Чтобы стало понятнее, куда я еду.

Мраморное море на карте выглядит как капля между двумя стратегическими проливами, за которые воевали все со всеми, начиная с троянцев. Оно соединяет Босфор, идущий из Чёрного моря в Мраморное, и Дарданеллы, ведущие дальше - в Средиземное море. Еще в византийские времена, когда Стамбул был Константинополем, острова стали местом ссылки для опальных принцев, экс-императоров и патриархов. Крупнейший остров архипелага получил греческое название Принкипо, сейчас носит турецкое имя - Бююкада. Традиция отправлять на острова с глаз подальше неугодных родственников султана сохранилась и в Османской империи.

Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирам наскучивает кормить чаек ради красивых селфи, птицы момент секут четко и делают крылья к следующему кораблику. Наступает полный морской дзен. Официант балансирует на трапе с подносом, уставленным армуду - стаканчиками в форме тюльпанов с горячим чаем. Не пытайтесь включать английский, чай по-турецки - как и по-русски, просто чай.

Сама дорога на острова уже, считай, экскурсия - полуторачасовая морская прогулка по Мраморному морю. И вот, минареты и мосты позади, впереди - зелёные холмы,

В БЮЮКАДЕ ГДЕ-ГДЕ

Визит на Принцевы острова, конечно, не первый пункт программы вояжа в Стамбул. Все-таки стоит сначала увидеть Айя-Софию, Голубую мечеть и Галатскую башню. Но когда из одного большого города прилетаешь в отпуск в другой большой город (а Стамбул, на минуточку, по площади вдвое больше Москвы), в какой-то момент хочется на дачу. А Принцевы острова в общем-то дача и есть.

Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Они совсем рядом с городом. Рыбаки и жирные коты с набережной острова Бююкада (см. «Что посмотреть») смотрят на небоскребы азиатской стороны мегаполиса. Атмосфера томная, и даже зазывалы прибрежных ресторанов здесь будто в три раза тише стамбульских. Пальмы, лиловые бугенвиллии, девушки в шляпках, крутящие педали велосипедов (пункты проката - прямо у причала). До 2020 года здесь вообще не было транспорта, кроме конных экипажей. Сейчас разрешили электробусы.

Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Впрочем, я люблю ходить пешком, а весь остров Бююкада реально обойти часа за четыре, ибо площадь его всего 5,5 квадратных километров. Это, конечно, если не зависать в кафе с видом на море (зависла) и не разглядывать красивые деревянные дома (разглядывала).

Да ладно дома, целые трехэтажные терема с балконами, эркерами и прочим резным палисадом! Напеваю «В Бююкаде-где-где, в Бююкаде где». Мне нравится этот неожиданный привет от Русского Севера (ну подумаешь, бугенвиллии вместо берез), но откуда здесь, между Европой и Азией? На самом деле, для османской архитектуры дерево очень даже характерно, в историческом центре Стамбула тоже сохранились деревянные особняки.

Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бююкада - тогда еще Принкипо - в XIX - начале XX века был курортом для богатых жителей космополитичного Стамбула. До сих пор веет викторианским аристократическим шиком в стиле «олд мани» от белоснежного отеля Splendid Palace, построенного в 1908 году.

Справедливости ради: как и в наших исторических городах в глубинке, далеко не все шедевры турецкого деревянного зодчества в идеальном состоянии. Многие просят ухода и денег.

ПРИЗРАК ТРОЦКОГО

«Принкипо - остров покоя и забвения. Мировая жизнь доходит сюда с запозданием и в приглушенном виде. Но кризис нашел дорогу и сюда. Из года в год на лето из Стамбула приезжает меньше людей, а те, что приезжают, имеют все меньше денег. К чему обилие рыбы, когда на нее нет спроса?

Езда на автомобилях запрещена. Много ли таких мест на свете? У нас в доме нет телефона. Ослиный крик успокоительно действует на нервы.

Я близко сошелся с Мраморным морем при помощи незаменимого наставника. Это Хараламбос, молодой греческий рыбак, мир которого описан радиусом примерно в 4 километра вокруг Принкипо. Хараламбос, увы, не знает грамоты, но прекрасную книгу Мраморного моря он читает артистически. Его отец, и дед, и прадед, и дед его прадеда были рыбаками.

Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отец рыбачит и сейчас. Специальностью старика являются омары. Старик видит убежище омара сквозь воду, под камнем, на глубине пяти, восьми и более метров. Длиннейшим шестом с железным наконечником он опрокидывает камень. За хороший день он ловит 30, 40 и больше омаров. Но все обеднели за эти годы, и спрос на омаров так же плох, как на автомобили Форда».

Это цитата из Льва Троцкого, жившего на Бююкаде четыре года, с 1929 по 1933-й. На всех сайтах, где есть отзывы о поездках на Адалар, сказано: а еще тут есть руины виллы Троцкого. Дудки вам, а не руины. За огромным трехэтажным кирпичным особняком явно кто-то присматривает. Он окружен не резным палисадом, а высоченной металлической оградой. За толстыми прутьями - тишина, сад, хоть и пышный, но с флером декаданса. Ставни на окнах плотно закрыты.

Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже сумерки, сад и дом-призрак освещают тусклые желтые фонари, создающие атмосферу саспенса. В общем, пора спешить на последний вечерний кораблик. Впрочем, есть и другой вариант. Остаться в одном из деревянных теремов, превращенных в отели, выйти на балкон и свысока смотреть на суету на причале и огни большого города вдалеке. В следующий раз так и сделаю.

Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уже на обратном пути я узнала, что местные жители верят в призрака Троцкого, который бродит по 18 комнатам особняка. Где после его смерти так никто и не поселился.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

В архипелаге Адалар 9 островов, теплоходы ходят на 4.

! Монастырь святого Георгия Кудунского на острове Бююкада, основанный в X веке, многократно разрушенный и отстроенный, с древней иконой Георгия Победоносца.

! Камариотисса - последняя церковь, построенная в византийском Константинополе. Тоже на Бююкаде.

! Греческий приют называют самым большим деревянным зданием в Европе. Может и правда так - все-таки 6 этажей, хоть и в плачевном состоянии. Построили его в 1898 году как отель и казино, так и не открыли, и отдали под приют. Опять же Бююкада.

! На острове Хейбелиада - памятник русским воинам, скончавшимся в плену в 1828 - 1829 годах во время Русско-турецкой войны, и несколько православных храмов и монастырей.

! Церковь Иоанна Крестителя и монастырь Святого Георгия, приютивший много русских эмигрантов после революции, на острове Бургазада.

! Если хочется обустроенных пляжей с шезлонгами и зонтиками - они есть на Бююкаде.

Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

КАК ДОБРАТЬСЯ

До Стамбула - самолетом, из Москвы они летают почти с частотой электричек, до 25 рейсов в день. Стоимость билетов зависит от сезона и от того, насколько заранее вы покупаете. Если прямо сейчас брать на середину августа, - от 30 тысяч рублей на человека туда-обратно.

Виза не нужна.

Из Стамбула на острова - на кораблике. Это обычный городской транспорт. Главный причал, откуда ходят теплоходы на Адалар, - Кабаташ, расположенный более-менее недалеко от популярного у туристов района Галата, торговой улицы Истикляль и дворца Долмабахче. Есть также рейсы с пристани Эминёню в историческом районе Султанахмет и ещё нескольких.

Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Билет стоит примерно 430 рублей. Проезд удобнее всего оплачивать картой Istanbul Card - аналогом «Тройки». Карты продаются в автоматах на всех трамвайных остановках, в метро, на причалах, в аэропорту.

Ходят кораблики круглый год, только в шторм могут отменить.

ЦЕНА ВОПРОСА

Обед с двумя закусками-мезе, свежепойманной рыбой и парой бокалов вина - около 2500 рублей на человека.

Бутылка турецкого вина - порядка 5 тысяч рублей в ресторане и 1000 рублей в магазине.

Номер на двоих в отеле - от 60 - 70 евро (6 - 7 тысяч рублей), красивые варианты с видом на море - 150 - 200 евро. Ничего похожего на курортные «Все включено» тут нет.

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