Матвей Сафонов едва не устроил скандал с женой на глазах у всех: пара сцепилась из-за туфель

Российский футболист Матвей Сафонов едва не поругался с женой Мариной Кондратюк Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский футболист Матвей Сафонов едва не поругался с женой Мариной Кондратюк прямо на глазах удивленной публики. Все произошло на VK Fest, где побывал корреспондент KP.RU.

Небольшой конфликт в паре произошел во время беседы с журналисткой. Та поинтересовалась, кто первый идет мириться после ссор. Матвей сразу же указал на себя. И тут пара вспомнила одну из перепалок.

Так, однажды они отправлялись в поездку, и Марина Кондратюк решила не брать с собой подарки, врученные им на свадьбу. Вместо этого она решила положить очередные туфли. Матвею это не понравилось.

«Просто Мариша самолично решила, что их оставит, не посоветовавшись со мной в плане того, что это подарки моих друзей в том числе. И как бы ею было принято решение, что они остаются в Москве, и в один из дней мы их заберем. Я сказал о том, что это должно было быть общее решение, и мы немного поругались», - рассказал Сафонов.

Марина Кондратюк Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Тут в беседу вмешалась его супруга. Она пояснила, что ее главный аргумент состоял в том, что прожить несколько месяцев без «игрушек» она может, а без вещей – нет. Например, без туфлей ей будет не в чем ходить.

Немногим ранее с журналистами пообщалась певица MONA. Она призналась, что, если бы была возможность, то создала бы зону для онлайн-игр и аниме. Причем прямо на VK Fest. По ее словам, ей близка эта сфера.

Напомним, в рамках VK Fest на ВДНХ в Москве 18 и 19 июля на сцену выйдут ведущие артисты России. KP.RU ведет прямую-трансляцию. Также предусмотрен отдельный гид по фестивалю. Ознакомиться с ним можно по отдельной ссылке.

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