Киеву не стоит ждать помощи от Запада: почему Украине никто ничего не передаст

Фото: REUTERS.
Минобороны России 19 июля сообщило: прилетело по четырем киевским заводам, где делали комплектующие для ракет «Фламинго» и «Нептун», а также для дальнобойных дронов и истребителей. Досталось сортировочному центру «Киевский инновационный терминал «Новая почта» и логистическому центру в Тарасовке, через которые шли поставки беспилотников.
Чувствительность ночного воскресного удара признал Зеленский, заявив, что по объектам на Украине «выпустили более 40 ракет разных типов, из них большинство по столице, и 120 ударных дронов». А за последнюю неделю прилетело, по его данным, почти полторы тысячи ударных дронов и еще больше управляемых авиабомб.
KP.RU попросил прокомментировать это полковника в отставке, ветерана ракетных войск Михаила Тимошенко.
- МО РФ сообщило, что поражены не менее шести объектов в Киеве, а Зеленский завил что прилетело четыре десятка баллистических ракет — но не похвалился, сколько сбили...
- Полагаю, что сейчас их системы ПВО сбивать баллистику практически не могут.
- Можем ли мы предполагать, что по каждому объекту прилетело по нескольку ракет?
- Очень похоже на то. Когда цель имеет немалое протяжение и большую площадь, естественно, назначается наряд в несколько ракет. А сбивать и перехватывать баллистику им в середине июля 2026-го оказалось особо нечем. Ракет РАС-2 к ЗРК Patriot у них, похоже, не осталось.
Фото: REUTERS.
- Немцы обещают подкинуть.
- А что они им обещают? Тронут свои запасы? Какие типажи из запаса ракет немцы отдадут? Есть первые, вторые и третьи. Первые уже отлежали сроки хранения и сроки годности. Американцы передали немцам лицензию на технологию производства этих ракет. Но ее же надо освоить. Надо иметь станочный парк и специалистов. А некоторые пункты технической документации — они секретные и не передаются. То есть сделать ты можешь — но некоторые блоки все-равно должны придти из США.
- Получается, то, что они сбивают — это работа немецких, норвежских и советских ЗРК?
- Сбивают норвежскими NASAMS, немецкими IRIS-T, может, франко-итальянскими SAMP/T Mamba, ну и, наверное, что-то из «Буков» у них осталось. Но радиус действия, дальность перехвата у тех же немцев и норвежцев иная. И вероятность поражения цели с первого пуск - она тоже отличается от Patriot.
- В сводке пораженных целей не впервые встречается завод «Артем» - за один раз такую цель не погасить?
- Разведка же продолжает работать. И степень поражения объекта становится понятна: какие-то цеха были поражены, какие-то — частично. Возможно, самый ответственный участок не был затронут. Пошли на добивание.
- В Киеве заводы ВПК — не подземные?
- Это маловероятно. На уровне земли, на первом этаже, как правило, размещалось оборудование полегче. А на подземном этаже что-то потяжелее размещали. И вроде как в одном цеху размещено производство. Но это не глубокие бункеры. Тут главное - размер цеха. Я был в командировках в Нижнем Тагиле или в Челябинске — трамвай останавливается: цех №6. Дальше поехал - цех №7. И крыша цеха уходила за горизонт.
- Но в Киеве это все компактнее.
- Ну конечно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Что могло прилетать в Киев?
- Вероятно, «Искандеры». С дальностью в полтысячи километров и боевой частью 300-400 кг. Тротил гексогеналюминиевая пудра — какая там еще может быть смесь для повышения мощности? Ну, она в полтора раза мощнее тротила. Считай, до полутонны тротила.
- Киев жалуется, что за неделю по объектам незалежной прилетело 1450 ударных дронов, 1640 авиабомб и 99 ракет разных типов — мы такими темпами запасы не истощим?
- Не похоже. На что ориентироваться? Предположим, что тяжелые дроны составляют до 15 процентов от общего заявленного числа выпускаемых. Если исходить из открытых цифр, получается — до ста штук в сутки выпускается? Можно нехитрыми подсчетами получить общую цифру. Но в таких масштабах все-таки по Украине мы дроны не запускаем.
- Можно сопоставить с тем, что запускают они?
- Судя по отчетам столичного мэра, около 200 дронов на днях было сбито на подлете к Москве за сутки. И это тяжелые дроны, способные пролететь не менее 600 км. Они это называют массированными ударами. А сколько подобных ударов нанесли мы за последние месяцы?
- Все такие сложно поддерживать такую высокую интенсивность наших ударов долго?
- С учетом нормативов армейских и возможностей промышленности мы могли бы таким количеством и с такой интенсивностью, наверное, непрерывно лупить неделю. Для баллистики же еще важен носитель. Что должен предпринять противник? У него все дымится в развалинах — значит, дальше на фронте нечто решительное должно произойти.
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